Новости Эстонии
19.11.2021, 11:45

Теперь понятно: к отставке Тыниса Мёльдера привела его игромания

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Foto: Henri-Kristian Kirsip
Несколько источников подтвердили Delfi, что отставка министра Тыниса Мёльдера во многом связана с его пристрастием к азартным играм.