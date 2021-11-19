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19.11.2021, 11:45
Теперь понятно: к отставке Тыниса Мёльдера привела его игромания
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Foto: Henri-Kristian Kirsip
Несколько источников подтвердили Delfi, что
отставка министра Тыниса Мёльдера
во многом связана с его пристрастием к азартным играм.
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(59)
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