Все польские медиа сходятся во мнении, что за беженцами стоит злой умысел Путина и Лукашенко

Мы видим страшные кадры с границы. Как на это дело смотрят в Варшаве, как смотрят жители, например, в вашем лице?

Надо сказать, что моя точка зрения формируется на основании двух источников - российской Медузы и польской Gazety Wyborczej. Это старая польская газета либерального крыла, стоящая примерно на тех же позициях, что “Медуза”. Специально для нашего интервью я посмотрела, что пишут консервативные, проправительственные сми, например, портал Polskie Radio.

И в либеральных, и в проправительственных сми пишут, что происходит акция, спланированная или Лукашенко, или Путиным, или ими обоими. В которой беженцев держат за идиотов и разменную монету. Пускать их никто не предлагает. Если пустить несколько сотен сегодня (писали тогда, когда счет еще шел на сотни), то завтра будет несколько тысяч, а потом - несколько десятков тысяч. Как видим, несколько тысяч образовалось очень быстро.

На каком основании их можно было бы пустить?

Из гуманитарных соображений, из сочувствия, для запроса убежища. Хотя на самом деле напрямую пускать их никто не предлагает.

То есть даже либеральное крыло их пускать не предлагает, что же говорить о консервативном?

Либеральное крыло много пишет о том, как им плохо, какие там ужасные условия, как над ними издеваются. И предлагает облегчать жизнь на месте, не пуская. Правое крыло о гуманитарном аспекте просто молчит.