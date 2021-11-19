Банк: происходящее на финансовых рынках предвещает ценовое ралли в конце года

Четвёртый квартал известен на финансовых рынках как рождественское ралли конца года, поскольку расходы в конце года увеличивают прибыль. По данным Национальной федерации розничной торговли США (NRF), ожидается рост продаж на 8,5% в ноябре и на 10,5% в декабре этого года. "Готовясь к этому, розничные компании прилагают все усилия, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок и пустых полок во время сезона покупки подарков", — говорит управляющий активами Приватного банкинга Luminor Калле Козе,

После краткосрочной коррекции в сентябре финансовые рынки быстро восстановились, и несколько фондовых индексов установили новые рекорды. Аппетит инвесторов к повторному приобретению акций по сниженным ценам был подстегнут лучшими, чем ожидалось, показателями роста доходов и прибыли компаний в третьем квартале. Центральному банку Китая также удалось развеять опасения по поводу спада на рынке недвижимости страны.

Рост цен на нефть и другие сырьевые товары продолжает усиливать инфляционное давление, считает Козе. При этом заработная плата в США никогда не росла так быстро, как в последнее десятилетие. "Несмотря на неоднократные заверения центральных банков в том, что рост цен на товары и услуги носит преходящий характер и в следующем году пойдёт на спад, вполне возможно, что чрезмерная инфляция приведёт к тому, что центральные банки будут вынуждены повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось. Участники рынка также начали всё больше сомневаться в преходящем характере инфляции", — пояснил управляющий активами Приватного банкинга Luminor.

Показатель пятилетних инфляционных ожиданий в США в октябре вырос до самого высокого уровня за последние 16 лет. Более высокую, чем ожидалось, инфляцию прогнозируют и крупные производители потребительских товаров. Единственный способ вернуть инфляцию к нормальному уровню — это быстрое восстановление глобальных цепочек поставок, что положит конец дефициту, считает Козе. "Например, ставка фрахта из Шанхая в Лос-Анджелес, похоже, достигла своего пика, по крайней мере, на данный момент, после чего немного снизилась. Однако если быстрый рост инфляции продолжится и центральные банки начнут ужесточать денежно-кредитную политику, повышение процентных ставок может сопровождаться переоценкой активов с повышенным риском", — объясняет Козе.