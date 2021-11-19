19.11.2021, 09:50
В центре Таллинна произошла авария с участием трех авто
Foto: Eero Vabamägi
Вчера в центре Таллинна произошла авария с участием трех автомобилей.
В 9:53 произошло ДТП на перекрестке Пронкси и Гонсиори в Таллинне. По предварительным данным, 38-летний мужчина на легковом автомобиле Audi R8 врезался в легковой автомобиль Audi Q7, которым управляла 44-летняя женщина. В результате столкновения Audi R8 врезался в стоявший рядом легковой автомобиль Ford Tourneo. Водителя Audi Q7 доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Вчера произошла еще одна авария с пострадавшим. В 15:20 возле Юри, 46 в городе Выру 48-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz сбила 75-летнюю женщину, переходившую дорогу. Водитель доставил пешехода в Вырускую больницу для проверки.