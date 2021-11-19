В центре Таллинна произошла авария с участием трех авто

В 9:53 произошло ДТП на перекрестке Пронкси и Гонсиори в Таллинне. По предварительным данным, 38-летний мужчина на легковом автомобиле Audi R8 врезался в легковой автомобиль Audi Q7, которым управляла 44-летняя женщина. В результате столкновения Audi R8 врезался в стоявший рядом легковой автомобиль Ford Tourneo. Водителя Audi Q7 доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.