Молодую русскую звезду наказали третьим звеном. А он набрал четыре очка в первом же матче

Россиянин впервые в сезоне и в карьере в лиге набрал 4 очка за игру. У него стало 15 (4+11) баллов в 16 матчах при общей полезности ”0”.

Сам герой дня так прокомментировал свой перфоманс: ”Я просто старался играть в хоккей. Как и в любом другом матче, сегодня я пытался найти свою игру и старался показать лучшее, на что я способен. Хорошо, что сегодня все получилось”.