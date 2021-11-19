Французский вратарь не смог сдержаться и помочился на собственные ворота прямо во время матча

Инцидент произошел во время матча с ”Марей-сюр-Ле-Диссе”. при счете 1:1 вратарь, имя которого не указано, помочился на свои ворота. Судья показал ему красную карточку за ”абсолютно неподобающее поведение”.

Сообщается, что мужчина справил малую нужду примерно на 60 минуте встречи, когда мяч был на половине соперника. Источник указывает, что он попросил капитана спросить разрешения судьи, но в итоге не смог сдержаться.

В итоге ”Сен-Бревен-Ле-Пен” уступил со счетом 3:2. Вратарю может грозить дисквалификация на несколько игр.