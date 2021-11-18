ФОТО | Россияне проинспектировали 2-ю пехотную бригаду Эстонии

”Силы обороны допускают на свою территорию делегации вооруженных сил различных стран в связи с выполнением международных обязательств”, — пояснил начальник отдела международного сотрудничества Генерального штаба Сил обороны подполковник Пеэтер Кыйв, добавив, что Эстония ожидает от России аналогичной прозрачности.

Визит российской инспекционной группы, состоящей из трех офицеров, начался с доклада командира 2-й пехотной бригады полковника Тармо Метса, после чего делегация ознакомилась с техникой и вооружением подразделения.

Венский документ 2011 года — соглашение между странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), направленное на укрепление доверия и безопасности.

Положения договора позволяют сторонам проводить внезапные проверки военных объектов на территории стран-участниц соглашения на предмет соблюдения достигнутых договоренностей. Инициаторы проверки сообщают о намерении провести инспекцию за пять суток до ее начала, принимающая сторона обязывается предоставить доступ к военным объектам на 48 часов.

Членами ОБСЕ являются 57 стран Европы, Центральной Азии и Северой Америки.