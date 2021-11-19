Страшная цифра: ежегодно в Эстонии регистрируется примерно полтысячи сексуальных преступлений против детей(1)
”Чтобы защитить ребенка от ненадлежащего сексуального обращения, очень важно уже заблаговременно научить его, что его тело принадлежит только ему и он имеет право сказать „нет”, если какое-то действие ему не подходит. Взрослые должны уважать желания и границы ребенка, которые тот решает установить в отношении своего тела. Важно, чтобы ребенок мог рассказать совершеннолетнему, которому он доверяет, когда, например, какое-то прикосновение вызывает у него неприятное ощущение”, — сказала министр юстиции Марис Лаури.
Чтобы научить детей на понятном им языке давать согласие или говорить ”нет” в отношении своего тела, можно посмотреть видеоклип на странице Министерства юстиции в Facebook или на канале в YouTube. Видео предусмотрено для просмотра детьми. Автор видео — Рэйчел Брайан (Blue Seat Studios) из Великобритании. Видео на эстонском и русском языках озвучил телеканал ERR, который также показывает ролик на Детском экране.
”Для защиты детей от ненадлежащего сексуального обращения мы недавно предприняли дополнительные шаги. 4 ноября правительство направило в государственный суд разработанный в Министерстве юстиции законопроект, которым была поднята возрастная граница сексуального самоопределения с нынешних 14 до 16 лет. Молодые люди в таком возрасте готовы принимать в отношении своего тела более осознанные решения. В законопроекте вносится исключение для добровольных сексуальных отношений между молодыми людьми, если их разница в возрасте не превышает пяти лет”, — добавила министр Лаури.
Министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул важность прав ребенка, признав, что детям для этого требуется помощь своих родителей и всего общества в целом.
”Мы видим, что из года в год улучшается сознательность общества в том, нужно ли и когда нужно сообщать о вероятно оказавшемся в беде ребенке. Было время, когда многие немыслимые сегодня поступки рассматривались как проблемы в семье, в которые вмешиваться постороннему было неуместно. Сегодня мы, как общество, более сознательны и понимаем, что каждый обязан немедленно сообщить о ребенке, оказавшемся в беде. Помогая детям, мы можем прервать круг насилия, который в противном случае будет повторяться из поколения в поколение. Пережитое в детстве оставляет в человеке след на всю жизнь и устанавливает границы тому, что кажется нормальным и правильным, а что таковым не является”, — сказал Яани.
Ежегодно в Эстонии регистрируется примерно полтысячи сексуальных преступлений против детей, в которых жертвами являются дети от младенческого до подросткового возраста.
”Как это ни печально, но, к сожалению, невозможно выявить или предотвратить все случаи ненадлежащего обращения с детьми, поскольку агрессором обычно является кто-то из близких или знакомых ребенку. Для выявления ненадлежащего обращения важны осведомленность и внимательность взрослых, окружающих ребенка, в отношении возможных признаков опасности и смелость говорить о своих подозрениях.
Понятно, что это непростая и неудобная тема для обсуждения, но мы, взрослые, несем ответственность за защиту детей от насилия и эксплуатации. Для помощи детям, которые подверглись ненадлежащему сексуальному обращению, в Эстонии созданы дома детей, куда для получения совета и со своей проблемой может обратиться каждый и где в располагающей атмосфере выясняется произошедшее с ребенком и предлагается необходимая помощь”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Закон о защите детей предусматривает, что любой, кто замечает нуждающегося в помощи ребенка, должен сообщить об этом в орган местного самоуправления или по телефону помощи детям 116 111. Нуждающийся в помощи ребенок — это ребенок, благополучие которого находится под угрозой, например, из-за ненадлежащего обращения или оставление без ухода, или поведение которого ставит под угрозу благополучие самого ребенка или других людей.
По телефону помощи детям 116 111 можно также обратиться за советом по всем связанным с детьми вопросам, оставаясь при желании анонимным. Можно также побеседовать в чате на странице lasteabi.ee. Обращаться за советом можно круглосуточно.
Советы и помощь можно получить также в доме детей — дружественном и безопасном для детей месте, куда могут обращаться все, у кого имеется информация о ненадлежащем сексуальном обращении с ребенком или имеется такое подозрение. Дом детей — это место, где специалисты спокойно и безопасно помогают ребенку справиться с пережитым. Дома детей находятся в Таллинне, Тарту и Йыхви, но услуга доступна для всех нуждающихся в помощи детей в Эстонии. С домом детей можно связаться, позвонив по телефону помощи детям 116 111.
О ребенке, находящемся в опасности, который оказался в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, или поведение которого угрожает жизни или здоровью его самого или других людей, в том числе о ненадлежащем обращении с ребенком, следует сообщить по номеру экстренной помощи 112.
Родители могут получить совет по темам, связанным с воспитанием детей, на странице www.tarkvanem.ee. Посмотрите также на плакат ”Мое тело и безопасность”.
Взрослые, испытавшие в детстве сексуальное насилие, могут получить поддержку и совет по кризисному телефону помощи жертвам 116 006 и через чат по адресу palunabi.ee. Совет можно спросить также у работников отдела помощи жертвам по всей Эстонии. Открыты группы поддержки совершеннолетних, которые ставят своей целью поддержать людей, подвергшихся сексуальному насилию, в их умении справляться с повседневной жизнью. Для присоединения к группе поддержки следует написать по адресу tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.