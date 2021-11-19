Страшная цифра: ежегодно в Эстонии регистрируется примерно полтысячи сексуальных преступлений против детей

”Чтобы защитить ребенка от ненадлежащего сексуального обращения, очень важно уже заблаговременно научить его, что его тело принадлежит только ему и он имеет право сказать „нет”, если какое-то действие ему не подходит. Взрослые должны уважать желания и границы ребенка, которые тот решает установить в отношении своего тела. Важно, чтобы ребенок мог рассказать совершеннолетнему, которому он доверяет, когда, например, какое-то прикосновение вызывает у него неприятное ощущение”, — сказала министр юстиции Марис Лаури.

Чтобы научить детей на понятном им языке давать согласие или говорить ”нет” в отношении своего тела, можно посмотреть видеоклип на странице Министерства юстиции в Facebook или на канале в YouTube. Видео предусмотрено для просмотра детьми. Автор видео — Рэйчел Брайан (Blue Seat Studios) из Великобритании. Видео на эстонском и русском языках озвучил телеканал ERR, который также показывает ролик на Детском экране.

”Для защиты детей от ненадлежащего сексуального обращения мы недавно предприняли дополнительные шаги. 4 ноября правительство направило в государственный суд разработанный в Министерстве юстиции законопроект, которым была поднята возрастная граница сексуального самоопределения с нынешних 14 до 16 лет. Молодые люди в таком возрасте готовы принимать в отношении своего тела более осознанные решения. В законопроекте вносится исключение для добровольных сексуальных отношений между молодыми людьми, если их разница в возрасте не превышает пяти лет”, — добавила министр Лаури.

Министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул важность прав ребенка, признав, что детям для этого требуется помощь своих родителей и всего общества в целом.