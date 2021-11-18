18.11.2021, 18:10
ФОТО | Порнозвезда хочет рекламировать клуб КХЛ
Фото: theevaelfie
Как передает Gazeta.ru, главный тренер нижнекамского ”Нефтехимика” Олег Леонтьев выразил свое разочарование новостью о возможном сотрудничестве российской порнозвезды Евы Эльфи и омского ”Авангарда”.
”Последняя хоккейная новость, которая меня удивила? Порнозвезда хочет стать лицом ”Авангарда”. Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю”, — сказал Леонтьев.
Напомним, что Эльфи заявила, что готова популяризовать омский хоккей, сделав откровенную фотосессию в нижнем белье с символикой клуба. Отметим, что она является уроженкой Омска и в детстве посещала матчи местной команды. Ранее Эльфи принимала участие в съемках для итальянского футбольного клуба ”Венеция”.