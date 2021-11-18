18.11.2021, 17:36
Новым председателем Таллиннского горсобрания стал социал-демократ Евгений Осиновский(6)
Foto: Oliver Tsupsman
Сегодня состоялось первое заседание Таллиннского горсобрания нового созыва, на котором председателем представительсного органа власти был избран социал-демократ Евгений Осиновский.
За кандидатуру Осиновского проголосовали 46 депутатов. В горсобрании 79 народных избранников, в голосовании участвовал 71 депутат (два бюллетеня признаны недействительными).
Оппозиция выдвинула альтернативную кандидатуру — Рийну Солман ("Отечество"), которая получила 23 голоса.
Напомним, что в правящую коалицию в горсобрании входят Центристская партия (38 мест) и Социал-демократическая партия (6).