Департамент полиции и погранохраны готов отправить на помощь Латвии тридцать человек

"Государственная полиция Латвии вместе с другими гражданскими и военными госструктурами готовится к тому, чтобы отреагировать на ухудшение ситуации вблизи белорусской границы, и в случае, если потребуются дополнительные ресурсы, мы будем вынуждены обратиться за помощью к нашим ближайшим соседям. Учитывая реальную опасность на внешней границе Европейского союза и угрозу безопасности ЕС в целом, просим, чтобы при необходимости Департамент полиции и погранохраны оказал помощь государственной полиции Латвии", — говорится в обращении и.о. главы полиции Латвии Андрейса Гришинса.

В случае эскалации ситуации на границе Латвии и Беларуси, Латвия просит помощи сотрудников с опытом сдерживания масс и обеспечения общественного порядка. В такой ситуации Латвия ожидает помощи в течение 24 часов, миссия продолжалась бы две недели. Точные задания полицейских выяснятся по получению ходатайства о помощи.

"Я неоднократно общался с министром внутренних дел Латвии и подтвердил, как и министру внутренних дел Польши, что мы готовы помочь. ESTPOL5 уже в течении нескольких месяцев помогает Литве, у нас есть и с Латвией договоренность об оказании при необходимости им помощи. В организованной Беларусью гибридной атаке мы не оставим наших союзников и соседей одних", — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани, подчеркнув, что защита внешней границы ЕС — это наша общая забота и приоритет.

Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Зейсиг отметила, что готовность департамента прийти на помощь латвийским коллегам дает четкий сигнал, что Эстония является стабильным и надежным партнером.

"Тесное сотрудничество между правоохранительными органами Эстонии и Латвии важно с точки зрения безопасности всего нашего региона. После миграционного кризиса 2015 года мы заключили с партнерскими странами договоренности о взаимопомощи, которые создали предпосылки для развития наших возможностей быстрого реагирования в случае необходимости. Поддержка полиции Латвии и других партнеров в случае гибридного нападения увеличит и чувство безопасности Эстонии, что при возникновении похожей ситуации другие страны ЕС будут готовы нам помочь", — сказала Зейси