Novavax подал заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от COVID-19

Американский фармацевтический концерн Novavax подал заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины Nuvaxovid, созданной на основе инактивированного коронавируса. Об этом сообщил в среду, 17 ноября, европейский регулятор в области лекарственных средств EMA.

Ожидается, что благодаря ускоренной процедуре проверки вопрос о допуске этого препарата на европейский рынок будет решен "в течение нескольких недель". Поскольку вакцина была разработана по традиционному, давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка, эксперты полагают, что привиться ею согласятся и те граждане, которые до сих пор не решились принять участие в кампании по вакцинации новыми мРНК- и векторными вакцинами.

"Если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) придет к выводу, что польза от препарата Nuvaxovid с точки зрения защиты от COVID-19 превосходит риски, оно рекомендует его регистрацию для применения в определенных условиях", — говорится в сообщении регулятора.

EMA уже сейчас ведет проверку вакцины от Novavax в режиме так называемой последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review). Это означает, что эффективность и безопасность препарата исследуют еще до того, как производитель подает заявку на получение полноценной регистрации.

Принцип работы вакцины от Novavax

Вакцина Nuvaxovid содержит крошечную частицу характерного для коронавируса спайк-белка (S-белка, "шипа") вируса SARS-CoV-2, который производится в клетках насекомых. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.

Важное преимущество вакцины от Novavax в том, что ее можно хранить в обычных холодильниках, а следовательно — удобно перевозить на большие расстояния.

Эффективность вакцины Nuvaxovid