ВИДЕО | Будущий вице-мэр назвала приоритетом в Таллинне на 2022 год строительство велосипедных дорожек

"В коалиционном договоре очень ясно закреплено улучшение ситуации для пешеходов и велосипедистов, а также улучшение транспортного сообщения", — сказала Липпус. Она выразила надежду, что к концу 2022 года основная сеть велосипедных дорожен в Таллинне будет находится в более достойном состоянии.

Липпус в курсе той критики, которой подвергалось таллиннское городское общественное пространство. "Критика состояла именно в том, что люди находятся в ситуации, когда у них часто нет возможности использовать другие способы передвижения, кроме автомобиля", — сказала Липпус. Хотя автомобиль и является важным способом передвижения, но у людей должа быть возможность выбора и других вариантов.