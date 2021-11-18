Уровень риска распространения коронавируса понизился. Но опасность не миновала

Несмотря на снижение уровня заражения по сравнению с последними неделями, в Эстонии по-прежнему сохраняется высокий риск распространения коронавируса. Рассчитываемый за семь дней средний показатель заражения составляет 838 человек в сутки. Согласно матрице рисков, уровень опасности остается высоким, если в среднем за сутки в течение семи дней заражаются от 600 до 1000 человек. В среднем за неделю в Эстонии госпитализируют 42,29 человека. Оба показателя сохраняют тенденцию к снижению. Среднее количество смертей от коронавируса за семь дней, которое сейчас составляет 9,1 человека, также имеет тенденцию к снижению. Кроме того, падает уровень заражаемости среди людей в возрасте старше 60 лет: в среднем за неделю в этой возрастной группе заболевает 160,4 человека. Количество пациентов с COVID‑19, которые подключены к аппарату ИВЛ, по состоянию на сегодняшний день составляет 24 человека.