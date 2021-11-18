"Спасибо, Дмитрий Турсунов! Спасибо всем в Эстонии!" Анетт Контавейт поблагодарила команду после блестящего сезона

"Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Тармо — мой тренер по физподготовке. Спасибо моей семье. Спасибо за то, что всегда поддерживали меня и верили в меня даже тогда, когда я сама не верила." — сказала Анетт.

Также она добавила хорошие слова в адрес своей соперницы, Гарбинье Мугурусы, и в адрес места проведения итогового турнира — мексиканской Гвадалахары: "Хочу поздравить Гарбинье. Ты меня дважды обыграла на этом турнире (Мугуруса также победила эстонку на групповой стадии). Ты слишком сильна.

Спасибо Гвадалахаре за то, что приняли этот турнир. Здесь я чувствовала себя как дома и с гордостью выступала на этом турнире. Спасибо за то, что сделали это возможным.

Поддержка в этом году была невероятной, болельщики — невероятные. Спасибо всем в Эстонии, кто вставала в 3:30 утра, чтобы смотреть мои матчи. Поддержка очень много для меня значит."