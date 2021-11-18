ВИДЕО | Осиновский заявил о намерении разрушить "пищевую цепочку" центристов в Таллинне

По его словам, например, тема окружающей среды и городского пространства у социал-демократов находится в большем приоритете, чем у центристов, при этом коалиционные переговоры прошли довольно гладко.

Много говорится о т. н. пищевой цепочке центристов в городских учреждениях, где многие теплые места принадлежат членам партии. ”Мы обсуждали тему политических цепочек в Таллинне и договорились, что в городских коммерческих и целевых учреждениях должно быть больше профессионализма и равновесия”, — сказал Осиновский. Тем не менее, по его словам, нужно сначала углубиться в эти сферы, познакомиться с людьми, поэтому конкретных обещаний пока давать рано.