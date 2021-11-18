"Наступили тяжелые времена". Жаль! Закрывается очень уютное кафе в центре Таллинна

Как сообщило заведение в своем аккаунте в Facebook, кафе-ресторан вынужден закрыться на неопределенное время.

"Как известно, в общественном питании сложные времена. К несчастью, наше положение усугубляет то обстоятельство, что через пару месяцев истекает наш арендный договор, и, к сожалению, сторонам до сих пор не удалось прийти к взаимоприемлемой договоренности", — сказано в сообщении.

Последним обычным рабочим днем у Kohalik будет 5 декабря. Начиная с 6 декабря и до истечения договора аренды кафе-ресторан будет работать в режиме спецобслуживания, то есть там можно будет проводить по предварительной договоренности какие-либо мероприятия.