За рубежом
18.11.2021, 14:35

ФОТО И ВИДЕО | Недалеко от белорусского погранперехода похоронили 19-летнего сирийца. Парень утонул, пытаясь нелегально перебраться в Польшу

 
Foto: AP Photo/Matthias Schrader
Темным ноябрьским вечером в польском городе Бохоники, который находится недалеко от пограничного перехода ”Кузница-Брузги”, мужчины опускают тело молодого мигранта в только что вырытую могилу под звуки заупокойной молитвы, которую читает имам. В траурной церемонии участвуют и сирийские граждане, давно обосновавшиеся в Польше, пишет Zerkalo.

Ахмед аль-Хасан, 19-летний сириец, утонул в реке в прошлом месяце при попытке перебраться в Европейский союз из Беларуси. Он был одним из, по меньшей мере восьми человек, погибших на границе в последние месяцы. Ахмад Аль-Хасан — уроженец сирийского города Хомса, прожил семь лет в лагере беженцев в Иордании.

За похоронами на кладбище в тысячах миль от дома, его скорбящая семья в Сирии наблюдает через видеосвязь благодаря сирийскому врачу, который нашел тело Хасана.

”Вы не сможете много увидеть, но я хотел сказать вам, что мы все одна семья”, — говорит Кассам Шахадах оплакивающим родственникам по телефону.

Татарская деревня Богоники в Польше была основана в 1697 году. В деревне есть мусульманское кладбище, которое действует с XVIII века. Мечеть — одна из старейших в Польше — действует с XIX века.

Ранее местные татары выразили готовность оказывать помощь мигрантам, а также хоронить погибших на польско-белорусской границе на своем мусульманском кладбище.

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