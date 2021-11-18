ФОТО И ВИДЕО | Недалеко от белорусского погранперехода похоронили 19-летнего сирийца. Парень утонул, пытаясь нелегально перебраться в Польшу

Ахмед аль-Хасан, 19-летний сириец, утонул в реке в прошлом месяце при попытке перебраться в Европейский союз из Беларуси. Он был одним из, по меньшей мере восьми человек, погибших на границе в последние месяцы. Ахмад Аль-Хасан — уроженец сирийского города Хомса, прожил семь лет в лагере беженцев в Иордании.

The 19-year-old #Syrian Ahmad Al Hasan, who died a few weeks ago by drowning in a river at the #Polish-#Belarusian border, is buried by the Tatar community in the Muslim cemetery of Bohoniki.



Source: AFP pic.twitter.com/8780qPFxzu — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) November 16, 2021

За похоронами на кладбище в тысячах миль от дома, его скорбящая семья в Сирии наблюдает через видеосвязь благодаря сирийскому врачу, который нашел тело Хасана.

”Вы не сможете много увидеть, но я хотел сказать вам, что мы все одна семья”, — говорит Кассам Шахадах оплакивающим родственникам по телефону.

Татарская деревня Богоники в Польше была основана в 1697 году. В деревне есть мусульманское кладбище, которое действует с XVIII века. Мечеть — одна из старейших в Польше — действует с XIX века.

Ранее местные татары выразили готовность оказывать помощь мигрантам, а также хоронить погибших на польско-белорусской границе на своем мусульманском кладбище.

The latest(and hopefully the last) victim of Lukashenko’s weaponization of migrants. 19-year-old Syrian Ahmad Al Hasan who drowned in the Bug river. He fled Homs in 2014 and spent the last 7 years in a refugee camp in Jordan. He was buried by a local Polish Tatar Muslim community pic.twitter.com/1PpZ4ga8f0 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021