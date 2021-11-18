ФОТО И ВИДЕО | Недалеко от белорусского погранперехода похоронили 19-летнего сирийца. Парень утонул, пытаясь нелегально перебраться в Польшу
Ахмед аль-Хасан, 19-летний сириец, утонул в реке в прошлом месяце при попытке перебраться в Европейский союз из Беларуси. Он был одним из, по меньшей мере восьми человек, погибших на границе в последние месяцы. Ахмад Аль-Хасан — уроженец сирийского города Хомса, прожил семь лет в лагере беженцев в Иордании.
За похоронами на кладбище в тысячах миль от дома, его скорбящая семья в Сирии наблюдает через видеосвязь благодаря сирийскому врачу, который нашел тело Хасана.
”Вы не сможете много увидеть, но я хотел сказать вам, что мы все одна семья”, — говорит Кассам Шахадах оплакивающим родственникам по телефону.
Татарская деревня Богоники в Польше была основана в 1697 году. В деревне есть мусульманское кладбище, которое действует с XVIII века. Мечеть — одна из старейших в Польше — действует с XIX века.
Ранее местные татары выразили готовность оказывать помощь мигрантам, а также хоронить погибших на польско-белорусской границе на своем мусульманском кладбище.