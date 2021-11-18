Скандальный спортклуб Sparta сменил название и пообещал проверять ковид-паспорта. На деле все оказалось наоборот
На фоне противостояния с Департаментом здоровья и запретом на экономическую деятельность спортклуб Sparta перешел к другому оператору — спортклубу "Китсекюла", которым заправляет Март Каяри (брат Прийта Каяри, руководителя Sparta).
Сегодня Март Каяри радостно приветствовал посетителей на пороге: "Мы всегда ждем в гости здоровых людей".
В рамках эксперимента журналист издания Ärileht попытался пройти в спортклуб. Он зашел без маски в фойе. Дежурная не обратила на это обстоятельство внимания. Журналист пожелал купить одноразовый билет в тренажерный зал.
"Наша экономическая деятельность приостановлена, но если вы уже пришли, то проходите", — сказала дежурная и протянула посетителю ключ, не спрашивая денег и ковид-сертификат.
Ärileht связался с Мартом Каяри, который сказал, что за это не отвечает и перенаправил журналиста к своему брату Прийту.
"Мы уже со вчерашнего вечера проверяем ковид-паспорта", — заявил Прийт Каяри.
"Это печально, что вы смогли пройти без паспорта, но в дальнейшем мы обязательно будем проверять", — добавил Прийт.
На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Кристиан Яани как раз коснулся вопроса контроля ковид-сертификатов.
Он сообщил, что с августа до сегодняшнего дня PPA (Департамент полиции и погранохраны) возбудил 250 дел, 140 — в связи с неисполнением масочного режима. Яани также похвалил спортклуб Sparta, где теперь, по его словам, стали проверять ковид-сертификаты.
ERR: суд не дал клубу первичную правовую защиту
Таллиннский административный суд отказал спортклубу Sparta в первичной правовой защите в его судебном споре с Департаментом здоровья, передает ERR.
Спортклуб Sparta ходатайствовал о приостановке действия предписания Департамента здоровья до вступления в силу окончательного судебного решения. Но административный суд оставил ходатайство без удовлетворения.
Суд отметил, что на основании представленных доказательств видно, что клуб даже не пытался выполнять противоэпидемические требования, предусмотренные распоряжением правительства и предписанием.
Постановление административного суда по поводу отказа в первичной правовой защите может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.
Напомним, что история противостояния клуба Sparta и Департамента здоровья началась 14 октября, когда спортклубу было сделано первое предписание, обязывающее его соблюдать введенные правительством противоэпидемические требования.
Как позже выяснилось, клуб предписание не выполнил, и 22 октября на него был наложен штраф в размере 2000 евро. Но и после этого в Sparta продолжили нарушать правила, что привело к запрету на экономическую деятельность.
Клуб обжаловал действия Департамента здоровья в Таллиннском административном суде.