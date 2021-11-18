Скандальный спортклуб Sparta сменил название и пообещал проверять ковид-паспорта. На деле все оказалось наоборот

На фоне противостояния с Департаментом здоровья и запретом на экономическую деятельность спортклуб Sparta перешел к другому оператору — спортклубу "Китсекюла", которым заправляет Март Каяри (брат Прийта Каяри, руководителя Sparta).

Сегодня Март Каяри радостно приветствовал посетителей на пороге: "Мы всегда ждем в гости здоровых людей".

В рамках эксперимента журналист издания Ärileht попытался пройти в спортклуб. Он зашел без маски в фойе. Дежурная не обратила на это обстоятельство внимания. Журналист пожелал купить одноразовый билет в тренажерный зал.

"Наша экономическая деятельность приостановлена, но если вы уже пришли, то проходите", — сказала дежурная и протянула посетителю ключ, не спрашивая денег и ковид-сертификат.

Ärileht связался с Мартом Каяри, который сказал, что за это не отвечает и перенаправил журналиста к своему брату Прийту.

"Мы уже со вчерашнего вечера проверяем ковид-паспорта", — заявил Прийт Каяри.

"Это печально, что вы смогли пройти без паспорта, но в дальнейшем мы обязательно будем проверять", — добавил Прийт.

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Кристиан Яани как раз коснулся вопроса контроля ковид-сертификатов.

Он сообщил, что с августа до сегодняшнего дня PPA (Департамент полиции и погранохраны) возбудил 250 дел, 140 — в связи с неисполнением масочного режима. Яани также похвалил спортклуб Sparta, где теперь, по его словам, стали проверять ковид-сертификаты.

ERR: суд не дал клубу первичную правовую защиту

Таллиннский административный суд отказал спортклубу Sparta в первичной правовой защите в его судебном споре с Департаментом здоровья, передает ERR.

Спортклуб Sparta ходатайствовал о приостановке действия предписания Департамента здоровья до вступления в силу окончательного судебного решения. Но административный суд оставил ходатайство без удовлетворения.