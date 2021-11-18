Эстония окажет помощь Польше в охране границы. Изучается вариант с резервистами-добровольцами

Начальник пресс-службы Сил обороны капитан Таави Каротамм сообщил Delfi, что сейчас изучается готовность командировки в помощь Польше не только кадрового состава, но и добровольцев из числа резервистов.

По словам Каротамма, составляемый сейчас отчет будет вскоре представлен министру обороны Калле Лаанету. "Возможные варианты поддержки Польши будут доложены министру завтра", — сказал он.

Виды помощи и ее объем будут определены в ближайшие дни, окончательное решение примет глава Минобороны.

Насколько стало известно Delfi, среди резервистов идут разговоры, что командировку в Польшу предлагают с 20 ноября, и срок пребывания там ограничен 30 днями.

По словам одного из резервистов, который пожелал остаться анонимным, в его подразделении не нашлось ни одного желающего поехать в такую командировку.

Польша запросила помощь

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр обороны Калле Лаанет отметил: если раньше Польша просила у союзников в связи с кризиом на границе только политической поддержки, то в этот понедельник оттуда пришла просьба внести вклад в охрану границе в виде технического и человеческого ресурса.

Лаанет сообщил, что такая помощь в охране внешней границы Евросоюза будет оказана.