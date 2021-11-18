ПОДКАСТ | Почему в Таллинне проводить кинофестиваль удобнее, чем в Берлине?
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”PÖFF — один из важнейших кинофестивалей в мире. Есть 15 фестивалей, которые имеют аккредитацию FIAP. Это выделяет нас от других фестивалей”, — cказала Яна Калинистова, координатор русскоязычной коммуникации PÖFF. Не стоит забывать, PÖFF имеет категорию ”A”, наравне с Каннским или Венецианским фестивалями.
”PÖFF отличается своей камерностью. Таллинн не такой большой город, как Берлин, где проходит Берлинский фестиваль. Здесь удобно смотреть кино, потому что показы сконцентрированы на одних площадках, и они находятся недалеко друг от друга. Ты не тратишь много времени на передвижения, поэтому успеваешь посмотреть больше картин, чем в Берлине”, — добавила Людмила Гостева, директор по развитию Bestfilm.
К тому же PÖFF отличается от других хронометражем — фильмы показывают в течение двух недель. Самые главные картины поставлены преимущественно на вечернее время, чтобы все желающие смогли насладиться кино.
В 2021 году фестивалю исполнилось 25 лет. Если раньше он был скромным и неизвестным, то теперь заявки на участие отправляют лучшие мировые режиссеры. "PÖFF — относительно молодой фестиваль, нам 25 лет. Мы аккредитованы только шестой год, наша история отличается от Канн и Венеции, — уточнила Калинистова. — Раньше это был фестиваль Скандинавского кино. Потом Евразийского. Последние шесть лет — это мировой фестиваль, где можно посмотреть фильмы с любого континента, кроме Антарктиды".
”Согласна, раньше фильмы были попроще, сейчас это серьезные картины. Попасть в отбор PÖFF это всегда престижно. Программа стала намного обширней”, — добавила Гостева.
Гости подкаста поделились списком фильмов, на которые стоит обратить внимание. "Я планирую пойти на "Купе номер 6", - сказал Андрей Шумаков. - Это очень значимый фильм этого года для России, Эстонии, Финляндии. Он взял Гран При в Каннах. Нужно обязательно посмотреть этот фильм. Там играет Юлия Ауг и, конечно, Юра Борисов".
"Капитан Волконогов бежал" и "Купе номер 6" — советовать бессмысленно. Билетов на них нет. Нужно ждать, когда фильмы попадут в прокат." Купе номер 6" с 3 декабря будет в широком прокате. В первую очередь нужно сходить в кино на картины из основной конкурсной программы. Этих фильмов не будет в прокате. Они некоммерческие", - рекомендует один из организаторов PÖFF. C расписанием можно ознакомиться здесь.
"В программе много российских фильмов. Документальный фильм про Константина Станиславского. Фестиваль в Шанхае отметил фильм ”Совесть”, мне очень понравился этот фильм. Кира Коваленко с фильмом ”Разжимая Кулаки”. ”Нучча” — якутский фильм, тоже обратил на себя внимание всех европейских кинодеятелей", - продолжила Калинистова.
"Очень интересная подборка с других фестивалей: ”Параллельные матери” с Пенелопой Круз в главной роли, режиссер — Педро Альмодовар. ”Память” режиссер Апитчатпон Вирасетакул. Есть американский фильм про актера Олега Видова.
В этом году Венгрия отмечает 120 день рождения национального кинематографа. Их юбилей совпал с нашим и поэтому выбрали эту страну для программы ”Фокус”. Мы покажем фильмы не только этого года, но и культовые картины прошлого века".
"Я определенно точно пойду на казахский фильм "Коллективный иммунитет". Все, что связано с Казахстаном сейчас - это круто. В стране появляется все больше талантливых кинематографистов, Адильхан Ержанов один из них. Еще интригует жанр документальной анимации. Радует, что программа фестиваля разнообразная, есть документалки, короткометражки, различные подборки", - сказал Виталий Бесчастный.
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