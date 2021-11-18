ПОДКАСТ | Почему в Таллинне проводить кинофестиваль удобнее, чем в Берлине?

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”PÖFF — один из важнейших кинофестивалей в мире. Есть 15 фестивалей, которые имеют аккредитацию FIAP. Это выделяет нас от других фестивалей”, — cказала Яна Калинистова, координатор русскоязычной коммуникации PÖFF. Не стоит забывать, PÖFF имеет категорию ”A”, наравне с Каннским или Венецианским фестивалями.

”PÖFF отличается своей камерностью. Таллинн не такой большой город, как Берлин, где проходит Берлинский фестиваль. Здесь удобно смотреть кино, потому что показы сконцентрированы на одних площадках, и они находятся недалеко друг от друга. Ты не тратишь много времени на передвижения, поэтому успеваешь посмотреть больше картин, чем в Берлине”, — добавила Людмила Гостева, директор по развитию Bestfilm.

К тому же PÖFF отличается от других хронометражем — фильмы показывают в течение двух недель. Самые главные картины поставлены преимущественно на вечернее время, чтобы все желающие смогли насладиться кино.

В 2021 году фестивалю исполнилось 25 лет. Если раньше он был скромным и неизвестным, то теперь заявки на участие отправляют лучшие мировые режиссеры. "PÖFF — относительно молодой фестиваль, нам 25 лет. Мы аккредитованы только шестой год, наша история отличается от Канн и Венеции, — уточнила Калинистова. — Раньше это был фестиваль Скандинавского кино. Потом Евразийского. Последние шесть лет — это мировой фестиваль, где можно посмотреть фильмы с любого континента, кроме Антарктиды".

”Согласна, раньше фильмы были попроще, сейчас это серьезные картины. Попасть в отбор PÖFF это всегда престижно. Программа стала намного обширней”, — добавила Гостева.

Гости подкаста поделились списком фильмов, на которые стоит обратить внимание. "Я планирую пойти на "Купе номер 6", - сказал Андрей Шумаков. - Это очень значимый фильм этого года для России, Эстонии, Финляндии. Он взял Гран При в Каннах. Нужно обязательно посмотреть этот фильм. Там играет Юлия Ауг и, конечно, Юра Борисов".