ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Каллас: ограничительные меры дали результат. Эстония - на втором месте в Европе по спаду заболеваемости. Лаанет: на учения прибыли около половины резервистов

Каллас: стратегия правительства по борьбе с распространением COVID-19 была действенной, и нам удалось избежать закрытия общества. За это нужно выразить благодарность всем людям, проживающим в Эстонии.

Заболеваемость сейчас на 63% ниже, чем две недели назад. Это второй показатель в Европе по темпам снижения заболеваемости.

На лечение сейчас находится 350 на лечении, ранее - около 600.

В школах еще две недели будет проходить сплошное тестирование.

Уровень риска - оранжевый. Это высокий уровень, нужно быть готовым ко всему. Призываю людей вести себя ответственно.

Лекарства от коронавируса в скором времени поступят в продажу, их можно будет приобретать по рецепту.

Каллас отметила, что находится на связи с кризисом на польско-белорусской границе. Она общается с руководством Латвии и Литвы, недавно был разговор с главой Еврокомиссии.

Прямой угрозы границе нет. Но превентивные шаги необходимы. Одним из них являются проходящие сейчас сборы резервистов.

По словам главы правительства, в Европе не должны поддаваться на давление белорусского диктатора.

Лаанет рассказал о ходе вакцинации в Силах обороны. Он отметил, что все прибывающие сейчас на военные сборы резервисты проходят экспресс-тесты.

У 12 резервистов были выявлены проблемы со здоровьем, они были отправлены домой.

Из 1600 вызванных на сборы резервистов явились по состоянию на 7 утра четверга около 800 человек.

Польше будет оказана помощь в защите внешних границ ЕС, какая именно - выясниться в ходе переговоров.

Яани отметил, что сегодня отмечается Европейский день защиты детей от сексуальных надругательств и насилия. Государство уделяет этому большое внимание.

Министр внутренних дел рассказал о ходе строительства временных заграждений на восточной границе Эстонии.

Планируется отправка группы пограничников в Латвию для помощи в защите границы ЕС.

Полиция успешно сотрудничает с Департаментом здоровья в котроле соблюдения действующих ковид-ограничений. Например, в связи с ненадлежащим исполнением масочного режима наказаны более 200 человек.