Футбол
18.11.2021, 11:02

Финалист Кубка России по футболу скончался от коронавируса в 42 года

 
Денис Ковба (слева) в единоборстве с форвардом "Зенита" Павлом Погребняком
Денис Ковба (слева) в единоборстве с форвардом "Зенита" Павлом Погребняком
Фото: Serge Fedoseev/Russian Look
Экс-футболист ”Крыльев Советов” Денис Ковба умер в возрасте 42 лет, сообщает официальный сайт самарской команды.

Бывший игрок сборной Беларуси ранее оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.

”Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Футбольный клуб ”Крылья Советов” приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами”, — говорится в сообщении ”Крыльев” Советов”.

Начал играть в футбол в Витебске. После детско-юношеской спортивной школы витебского ”Локомотива” играл сначала за дубль, а потом и за основной состав команды. По совету отца в 1998 году Ковба уехал на Украину, в кировоградскую ”Звезду”, выступавшую тогда в высшей лиге украинского чемпионата. Затем перешел в "Крылья Советов" и за 12 сезонов в самарском клубе провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России. Также выступал за пражскую "Спарту", с которой выиграл чемпионат Чехии, украинскую "Александрию" и подмосковные "Химки". Провел 35 матчей за сборную Беларуси, забил 2 гола.

В последние годы работал тренером в Витебске, воспитывал двух детей.

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