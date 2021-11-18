Финалист Кубка России по футболу скончался от коронавируса в 42 года

Начал играть в футбол в Витебске. После детско-юношеской спортивной школы витебского ”Локомотива” играл сначала за дубль, а потом и за основной состав команды. По совету отца в 1998 году Ковба уехал на Украину, в кировоградскую ”Звезду”, выступавшую тогда в высшей лиге украинского чемпионата. Затем перешел в "Крылья Советов" и за 12 сезонов в самарском клубе провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России. Также выступал за пражскую "Спарту", с которой выиграл чемпионат Чехии, украинскую "Александрию" и подмосковные "Химки". Провел 35 матчей за сборную Беларуси, забил 2 гола.