За сутки в Эстонии прибавилось 873 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 18 ноября в больнице находятся 450 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 352 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 264, или 75%, не вакцинированы и 88, или 25%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 57-летний мужчина, 71-летняя женщина, 72-летний мужчина, 81-летний мужчина и три 88-летние женщины.

За последние сутки проанализировали 6 040 результатов теста, из которых 873 оказались положительными. Из получивших положительный тест 559 не были вакцинированы и 314 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 254 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 003. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 130 529 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,4%.

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