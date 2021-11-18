Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

В этой должности он сменит своего коллегу по Центристской партии Калле Кландорфа, сообщили в четверг радионовости ERR.

По словам Света, решение отказаться от поста районного старейшины далось ему с трудом.

Мэром Таллинна останется Михаил Кылварт, отвечать за образование и спорт продолжит Вадим Белобровцев (прежде он курировал и культуру, но теперь это вотчина соцдемов), за транспорт и городское хозяйство - Андрей Новиков, за социальную сферу - Бетина Бешкина.

Также центристам будут принадлежать должности старейшин 7 районов Таллинна из 8. Управлять Пирита продолжит Тынис Лийнат, Кристийне - Яанус Рийбе, Кесклинном - Моника Хауканымм, Мустамяэ - Лаури Лаатс, Хааберсти - Олег Сильянов, Пыхья-Таллинном - Мануэла Пихлап. Для Ласнамяэ центристы теперь будут искать нового старейшину. После утверждения Света вице-мэром исполняющей обязанности главы районной администрации станет его нынешняя заместитель Ану Аус.

Соцдемы получат в столичной администрации пост председателя городского собрания, портфели трех вице-мэров и пост старейшины Нымме. В мэрии социал-демократы будут отвечать за сферы культуры, городского планирования и предпринимательства. Своих кандидатов на руководящие посты соцдемы огласят в 10 утра.