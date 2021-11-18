Новости Эстонии
18.11.2021, 08:35

Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

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Tallinn, 20.03.2020. Vladimir Svet Kesklinna linnavalitsuses oma asju pakkimas ja telefoni teel suhtlemas Presidendi kantselei ametnikuga.
Tallinn, 20.03.2020. Vladimir Svet Kesklinna linnavalitsuses oma asju pakkimas ja telefoni teel suhtlemas Presidendi kantselei ametnikuga.
Foto: Jaanus Lensment
Старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет станет новым вице-мэром Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды, пишет RusERR.

В этой должности он сменит своего коллегу по Центристской партии Калле Кландорфа, сообщили в четверг радионовости ERR.

По словам Света, решение отказаться от поста районного старейшины далось ему с трудом.

Мэром Таллинна останется Михаил Кылварт, отвечать за образование и спорт продолжит Вадим Белобровцев (прежде он курировал и культуру, но теперь это вотчина соцдемов), за транспорт и городское хозяйство - Андрей Новиков, за социальную сферу - Бетина Бешкина.

Также центристам будут принадлежать должности старейшин 7 районов Таллинна из 8. Управлять Пирита продолжит Тынис Лийнат, Кристийне - Яанус Рийбе, Кесклинном - Моника Хауканымм, Мустамяэ - Лаури Лаатс, Хааберсти - Олег Сильянов, Пыхья-Таллинном - Мануэла Пихлап. Для Ласнамяэ центристы теперь будут искать нового старейшину. После утверждения Света вице-мэром исполняющей обязанности главы районной администрации станет его нынешняя заместитель Ану Аус.

Соцдемы получат в столичной администрации пост председателя городского собрания, портфели трех вице-мэров и пост старейшины Нымме. В мэрии социал-демократы будут отвечать за сферы культуры, городского планирования и предпринимательства. Своих кандидатов на руководящие посты соцдемы огласят в 10 утра.

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