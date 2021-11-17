"Диктатор Лукашенко этого не ожидал". Премьер-министр Кая Каллас призвала Европу не поддаваться на провокации

Задавая вопрос, член Рийгикогу Рене Кокк имел в виду ситуацию на границе между Польшей и Беларусью. Он спросил, насколько Эстония готова к аналогичным гибридным атакам и планируется ли провести дополнительные тендеры для защиты границы.

Премьер-министр признала, что ситуация опасная и напряженная. Однако она подтвердила, что границам Эстонии не угрожает прямая опасность. Она отметила, что несмотря на это, принимая во внимание изменившуюся ситуацию в сфере безопасности, правительство решило созвать дополнительные военные учения военнослужащих резерва и в ускоренном порядке установить временные заграждения на тех промежутках, где граница не выстроена.

”Начиная с сегодняшнего дня, пройдет созыв военнослужащих резерва. Силы обороны установят эти заграждения в течение следующих восьми дней”, — сказала она. Также, по словам Каллас, правительство ищет решения для ускорения строительства всей границы.

По словам премьер-министра, большая работа была проделана для того, чтобы строительство внешних границ Европы финансировалось в том числе и из европейских средств. ”До сих пор Европейская комиссия противостояла этой идее — сказала Каллас. — На сегодня я могу с радостью сказать, что, например, глава Европейского совета Шарль Мишель уже высказал мнение о том, что строительство границы действительно могло бы финансироваться из бюджета Европейского союза”.

Каллас отметила, что в этом кризисе в сфере безопасности Европа должна проявить единство. ”Польша, Литва и Латвия делают то, что обязаны — они защищают границы Европы. Что касается того, что отношение к ситуации несколько смягчилось, то, разумеется, нельзя поддаваться на такие, я бы сказала, провокации. Я считаю, это правильно, что до настоящего момента мы держали твердую и жесткую позицию. Диктатор Лукашенко этого не ожидал”, — сказала Каллас.

Член Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер спросил, считает ли премьер-министр, что для гибкого обращения с людьми, нелегально пересекающими границы, необходимо внести изменения во внутригосударственное законодательство. Каллас подтвердила, что министр внутренних дел рассматривает связанное с этим вопросом законодательство и отметила, что у Рийгикогу также есть возможность инициировать соответствующие законопроекты.