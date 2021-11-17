Несмотря на критику, Меркель вновь позвонила Лукашенко. О чем говорили?

Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщил в среду, 17 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Дальнейшие детали разговора Зайберт не назвал. Ранее в тот же день Зайберт ответил на критику в Германии и Европе в отношении звонка Меркель Лукашенко накануне. Он указал, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей, "имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию — даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает". По его словам, Меркель звонила в Минск, "чтобы найти гуманитарные решения; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления ООН по делам беженцев (UNHCR)".

Кроме того, отметил Зайберт, позиция Брюсселя и Берлина в сложившейся ситуации, включая вопросы санкций в отношении Минска, несущего ответственность за наплыв беженцев на внешних границах ЕС, совпадают. Меркель "согласовала этот звонок с Европейской комиссией и предварительно уведомила важных партнеров в регионе", указал представитель правительства.

Варшава критикует Меркель и Макрона

Польские власти раскритиковали посреднические усилия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Варшаву нужно было заранее проинформировать о телефонных переговорах Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко и Макрона с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер общественному телеканалу TVP. По его словам, сам факт разговора с Лукашенко вызывает удивление, поскольку в некотором смысле легитимизирует белорусского правителя, которого ЕС не признает президентом Беларуси.