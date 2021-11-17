Несмотря на критику, Меркель вновь позвонила Лукашенко. О чем говорили?(1)
Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщил в среду, 17 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Дальнейшие детали разговора Зайберт не назвал. Ранее в тот же день Зайберт ответил на критику в Германии и Европе в отношении звонка Меркель Лукашенко накануне. Он указал, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей, "имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию — даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает". По его словам, Меркель звонила в Минск, "чтобы найти гуманитарные решения; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления ООН по делам беженцев (UNHCR)".
Кроме того, отметил Зайберт, позиция Брюсселя и Берлина в сложившейся ситуации, включая вопросы санкций в отношении Минска, несущего ответственность за наплыв беженцев на внешних границах ЕС, совпадают. Меркель "согласовала этот звонок с Европейской комиссией и предварительно уведомила важных партнеров в регионе", указал представитель правительства.
Варшава критикует Меркель и Макрона
Польские власти раскритиковали посреднические усилия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Варшаву нужно было заранее проинформировать о телефонных переговорах Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко и Макрона с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер общественному телеканалу TVP. По его словам, сам факт разговора с Лукашенко вызывает удивление, поскольку в некотором смысле легитимизирует белорусского правителя, которого ЕС не признает президентом Беларуси.
Депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал переговоры Меркель с Лукашенко "ужасным сигналом". Он отметил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.
Ангела Меркель стала первым лидером западного государства, позвонившим Лукашенко после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. ЕС не признает их официальные результаты, а Лукашенко — легитимным президентом Беларуси.