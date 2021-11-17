Спецкомиссия Рийгикогу подозревает, что в ходе закупки экспресс-тестов для школ были допущены нарушения

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия приняла к сведению информацию, представленную министром образования и науки Лийной Керсна. «Комиссия посчитала важным, чтобы в школах проходило экспресс-тестирование, и чтобы используемые тесты отвечали спецификациям. Это означает, что в школах должны быть тесты для самостоятельного использования», – сказал Рейнсалу.

В то же время, по словам Рейнсалу, мы имеем дело с более широким примером синдрома нерешительности, из-за которого было затянуто с принятием решения о закупке тестов, а затем тесты были закуплены впопыхах. «Принимая во внимание известные обстоятельства, важно сделать так, чтобы закупки на государственные средства совершались в соответствии с общими требованиями о государственных тендерах», – сказал председатель комиссии. Специальная комиссия попросила Департамент здоровья отправить комиссии заключение о надзоре за предприятием Selfdiagnostics OÜ, которое поставило в школы экспресс-тесты.

На заседании пояснения комиссии представили министр образования и науки Лийна Керсна и представитель Департамента здоровья. Министр пояснила, что рамочный тендер правительства по закупке тестов находится в компетенции Министерства социальных дел. Изначально предполагалось, что необходимые для тестирования учеников тесты возможно закупить на основании имеющегося рамочного тендера. Однако 25 октября выяснилось, что предприятие не смогло поставить тесты на основании рамочного тендера, и 26 октября правительство передало задачу по заказу экспресс-тестов Министерству образования и науки. 28 октября правительство выделило на покупку тестов 7,5 миллиона евро. Закупленных экспресс-тестов достаточно для проведения массового тестирования до конца этого года.

Министр Керсна подтвердила комиссии, что сознательно никто правила нарушать не хотел, все старались действовать в соответствии с законом. По словам Керсна, если все же выяснится, что какие-то правила были нарушены, то за это необходимо нести ответственность.