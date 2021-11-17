Мнение
17.11.2021, 21:57

Действует ли Лукашенко самостоятельно или выполняет заказ Путина?

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Артемий Троицкий
Граница Республики Беларусь и Польши
Граница Республики Беларусь и Польши
Фото: Viktor Tolochko/Sputnik
Живущий в Эстонии журналист Артемий Троицкий на страницах "Новой газеты" сформулировал выгоды, которые получают Россия и Беларусь от кризиса на границе с Польшей.

Полностью статью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Действует ли Лукашенко самостоятельно или выполняет заказ Путина? На мой взгляд, это совместное предприятие; и для российской, и для белорусской диктатур приграничный кризис содержит ряд выгод, однако не все пошло согласно задуманному плану, и плюсы стали брезжить минусами.

Выгоды РФ:

  • Кремлю, как глобальному ”агенту хаоса”, хороша всякая дестабилизация Европы;
  • ввиду предстоящего (вполне возможно) аншлюса Беларуси окончательное ослабление и делегитимизация Лукашенко Путину скорее на руку;
  • я лично в эту перспективу не верю, но многие серьезные люди, американцы в частности, утверждают, что белорусская авантюра — отвлекающий маневр перед вторжением в Украину.

Выгоды Минска:

  • ”Принуждение к диалогу” Евросоюза — Меркель, увы! — в расчете на смягчение санкций;
  • маргинализация — перед лицом ”внешнего врага” — протестов внутри страны, переключение внимания с правозащитной и политической повестки.

Что ”пошло не так”? Тут тоже все просто. Во-первых, братцы-гопники нарвались на максимально решительных и мотивированных поляков.

Это вам не Финляндия-2015 (тогда через российское Заполярье в Финляндию шли нелегальные беженцы с Ближнего Востока. — прим. "Новой газеты"). Вспоминая уроки истории, которых в СССР не было, можно было бы вспомнить и 1830, и 1863, и 1920 годы — и догадаться. Не все вам, ребята, 1939-й… Во-вторых, вялая и растрепанная Европа, доведенная до ручки наглостью дворово-уличной восточной шпаны, неожиданно проявила тотальную солидарность с приграничными государствами и пока что выступает консолидированно. Теперь, чтобы кампания завершилась — и завершилась благополучно — от консолидированной обороны надо перейти к консолидированному наступлению. Не военному, разумеется, а на тех фронтах, где у развитых стран имеется явное преимущество перед зарвавшимися хамами.

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