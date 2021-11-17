Действует ли Лукашенко самостоятельно или выполняет заказ Путина? На мой взгляд, это совместное предприятие; и для российской, и для белорусской диктатур приграничный кризис содержит ряд выгод, однако не все пошло согласно задуманному плану, и плюсы стали брезжить минусами.

Это вам не Финляндия-2015 (тогда через российское Заполярье в Финляндию шли нелегальные беженцы с Ближнего Востока. — прим. "Новой газеты"). Вспоминая уроки истории, которых в СССР не было, можно было бы вспомнить и 1830, и 1863, и 1920 годы — и догадаться. Не все вам, ребята, 1939-й… Во-вторых, вялая и растрепанная Европа, доведенная до ручки наглостью дворово-уличной восточной шпаны, неожиданно проявила тотальную солидарность с приграничными государствами и пока что выступает консолидированно. Теперь, чтобы кампания завершилась — и завершилась благополучно — от консолидированной обороны надо перейти к консолидированному наступлению. Не военному, разумеется, а на тех фронтах, где у развитых стран имеется явное преимущество перед зарвавшимися хамами.