В Тартумаа в пожаре погибла пожилая женщина

17 ноября в 15.52 соседи заметили клубы дыма, которые поднимались из здания бывшей школы, в одной части которого сейчас работает гостевой центр, а в другой расположены две чердачные квартиры, где живут люди.

В 15.45 пожарные обнаружили в горящей квартире труп 80-летней женщины. Из квартиры напротив был живым эвакуирован молодой человек.

На этой неделе это уже второй случай, когда в пожаре в Южной Эстонии погибает пожилой человек. В понедельник в Валга жертвой несчастного случая стал мужчина.