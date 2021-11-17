ЧП и криминал
17.11.2021, 18:04

В Тартумаа в пожаре погибла пожилая женщина

 
Foto: Taavi Sepp
Сегодня днем в селе Сасси волости Ныо (Тартуский уезд) в бывшем школьном здании произошел пожар. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в чердачной квартире труп пожилой женщины.

17 ноября в 15.52 соседи заметили клубы дыма, которые поднимались из здания бывшей школы, в одной части которого сейчас работает гостевой центр, а в другой расположены две чердачные квартиры, где живут люди.

В 15.45 пожарные обнаружили в горящей квартире труп 80-летней женщины. Из квартиры напротив был живым эвакуирован молодой человек.

На этой неделе это уже второй случай, когда в пожаре в Южной Эстонии погибает пожилой человек. В понедельник в Валга жертвой несчастного случая стал мужчина.

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