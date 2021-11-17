ВИДЕО | В Таллиннском аэропорту гражданин Украины напал на полицейских. Его обезвредили тазером и перцовым газом

В 15.01 полиции поступило сообщение о агрессивном мужчине в Таллиннском аэропорту. Отреагировавший на вызов патруль полиции вывел мужчину из здания аэропорта.

"После этого мужчина нанес одному полицейскому удар в лицо и стал замахиваться в сторону полицейских сумкой. Для того, чтобы остановить нападение, полицейские использовали перцовый газ и электрошокер и задержали мужчину", — сказал старший смены патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Кевин Энни.