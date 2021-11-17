17.11.2021, 17:23
В Таллиннском аэропорту гражданин Украины напал на полицейских. Его обезвредили тазером и перцовым газом(48)
Foto: Argo Ingver
Сегодня в Таллиннском аэропорту полиция применила электрошокер для задержания агрессивного мужчины, который перед этим напал полицейского.
В 15.01 полиции поступило сообщение о агрессивном мужчине в Таллиннском аэропорту. Отреагировавший на вызов патруль полиции вывел мужчину из здания аэропорта.
"После этого мужчина нанес одному полицейскому удар в лицо и стал замахиваться в сторону полицейских сумкой. Для того, чтобы остановить нападение, полицейские использовали перцовый газ и электрошокер и задержали мужчину", — сказал старший смены патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Кевин Энни.
Скорая помощь доставила пострадавшего полицейского для проверки здоровья в больницу. Задержанный 23-летний гражданин Украины не пострадал, и его доставили в центр задержания.
Для выяснения обстоятельств начато уголовное делопроизводство.