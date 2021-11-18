Анетт Контавейт уступила в финале итогового теннисного турнира

Во втором сете показалось, что Анетт нашла свою игру и случился перелом — эстонка смогла отыграться с 3:5 по геймам, сделала брейк на подаче испанки. Но все-таки напряжение последнего месяца (Анетт играла несколько турниров подряд) сказалось — силы покинули нашу теннисистку и Мугуруса забрала вторую партию, а с ней и весь матч.

Расклады перед матчем были такие:

Испанская теннисистка неудачно стартовала в группе с поражения от Каролины Плишковой (6-4, 2-6, 6-7), но потом стала играть значительно лучше. В заключительном матче группового этапа Гарбин выиграла как раз у Анетт Контавейт, но надо учитывать, что эстонская теннисистка к тому моменту уже обеспечила себе место в полуфинале. В полуфинале бывшая первая ракетка мира одержала уверенную победу над Паулой Бадосой (6-3, 6-3). Благодаря выходу в финал, Мугуруса завершит сезон в топ-3.

Анетт Контавейт подошла к старту в Гвадалахаре на фоне титулов в Москве и Клуж-Напока. В Мексике Аннет уверенно одержала две победы — над Барбарой Крейчиковой (6-3, 6-4) и Каролиной Плишковой (6-4, 6-0).

В полуфинале против Марии Саккари начало для Анетт было простым. Но вторая партия осталась за Саккари. В решающем отрезке Анетт взяла себя в руки и вырвала итоговую победу в матче (6-1, 3-6, 6-3). В случае победы в финале Контавейт поднимется в рейтинге на шестое место.

В любом случае, история эстонского тенниса на этом турнире переписывалась каждый матч. Ведь никогда прежде ни мужчины ни женщины даже не участвовали в итоговых теннисных турнирах по версии любой из ассоциаций.