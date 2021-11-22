PHH Group приглашает продавцов вести интернет-торговлю без абонентской платы
”К этому шагу нас подтолкнули новые карантинные ограничения в Латвии. Мы хотели бы поспособствовать развитию бизнеса, помочь не опускать руки и напомнить, что перенос торговли из физических магазинов в онлайн-пространство может не только сохранить деятельность, но и расширить бизнес. В данный момент мы чувствуем большую заинтересованность нашей интернет-платформой в Латвии со стороны бизнеса. При этом мы создаем благоприятные условия для сотрудничества с продавцами, желающими присоединиться к нашей торговой платформе, во всех трех странах Балтии”, — говорит руководитель PHH Group Дэйнюс Люлис.
Опыт PHH Group показывает, что успех сопутствовал многим продавцам, присоединившимся к платформам группы во время предыдущего карантина.
”Мы знаем представителей бизнеса, которые во время карантина начали вести электронную торговлю в торговом центре в интернете в Литве и позже расширились до торговли в Латвии и Эстонии, их продажи выросли на 50 % и даже больше. Однако на карантине рост электронной торговли не остановился. Мы и дальше продолжаем расширяться во странах Балтии и хотим поделиться успехом с еще большим кругом продавцов”, — утверждает Дэйнюс Люлис.
Согласно данным PHH Group, за время рождественского периода продажи вырастают в 2,3 раза. За последние три месяца года — октябрь, ноябрь и декабрь — компания планирует достичь оборота в 80 млн евро. ”Цифры по-настоящему впечатляющие. Они еще раз подтверждают, что в электронной коммерции места хватит всем. Каждый сможет здесь заработать, особенно при возможности вести деятельность на нескольких рынках сразу”, — говорит Дэйнюс Люлис.
PHH Group снижает барьеры на пути к электронной торговле не только посредством упрощения финансовых обязательств, но и многими другими способами. Каждому присоединившемуся продавцу назначается менеджер, который сопровождает на протяжении всего пути — от старта на платформе до успешных продаж и роста.
Компания мотивирует начать деятельность в электронной торговле и ознакомлении с ее возможностями посредством обучающих курсов. PHH Group организовывает бесплатный цикл семинаров Learning Fridays. На семинарах все желающие могут узнать все об использовании торговой платформы, а также углубить свои знания в области электронной коммерции: что необходимо для успешных продаж, что сделать для роста прибыли, а также об особенностях работы на различных рынках.
”В электронной торговле мы уже 14 лет. Начав с одного онлайн-магазина в Литве, расширялись на рынки других стран, а сейчас функционируем как торговая платформа. Именно такая модель электронной торговли все больше укореняется во всем мире. Мы накопили очень много знаний и опыта, которыми хотим поделиться. Чем больше будет успешного бизнеса в нашем регионе, тем лучше мы все будем жить”, — добавляет Дэйнюс Люлис.
Самое большое в странах Балтии общество электронной коммерции — PHH Group было сформировано посредством объединения Pigu.lt с гигантом торговли Финляндии — Hobby Hall. PHH Group владеет онлайн-магазинами и торговыми платформами в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве. На таких платформах ведут торговлю более 4 тысяч продавцов, ассортимент состоит из более 2 млн товаров. Количество покупателей в год достигает 145 миллилонов.