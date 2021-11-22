PHH Group приглашает продавцов вести интернет-торговлю без абонентской платы

”К этому шагу нас подтолкнули новые карантинные ограничения в Латвии. Мы хотели бы поспособствовать развитию бизнеса, помочь не опускать руки и напомнить, что перенос торговли из физических магазинов в онлайн-пространство может не только сохранить деятельность, но и расширить бизнес. В данный момент мы чувствуем большую заинтересованность нашей интернет-платформой в Латвии со стороны бизнеса. При этом мы создаем благоприятные условия для сотрудничества с продавцами, желающими присоединиться к нашей торговой платформе, во всех трех странах Балтии”, — говорит руководитель PHH Group Дэйнюс Люлис.

Опыт PHH Group показывает, что успех сопутствовал многим продавцам, присоединившимся к платформам группы во время предыдущего карантина.

”Мы знаем представителей бизнеса, которые во время карантина начали вести электронную торговлю в торговом центре в интернете в Литве и позже расширились до торговли в Латвии и Эстонии, их продажи выросли на 50 % и даже больше. Однако на карантине рост электронной торговли не остановился. Мы и дальше продолжаем расширяться во странах Балтии и хотим поделиться успехом с еще большим кругом продавцов”, — утверждает Дэйнюс Люлис.

Согласно данным PHH Group, за время рождественского периода продажи вырастают в 2,3 раза. За последние три месяца года — октябрь, ноябрь и декабрь — компания планирует достичь оборота в 80 млн евро. ”Цифры по-настоящему впечатляющие. Они еще раз подтверждают, что в электронной коммерции места хватит всем. Каждый сможет здесь заработать, особенно при возможности вести деятельность на нескольких рынках сразу”, — говорит Дэйнюс Люлис.

PHH Group снижает барьеры на пути к электронной торговле не только посредством упрощения финансовых обязательств, но и многими другими способами. Каждому присоединившемуся продавцу назначается менеджер, который сопровождает на протяжении всего пути — от старта на платформе до успешных продаж и роста.