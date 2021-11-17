Контент-маркетинг
17.11.2021, 15:50

Черная пятница! Обзор лучших предложений салонов интерьера

 
Must reede on parim aeg kodusisustuse ostmiseks.
Must reede on parim aeg kodusisustuse ostmiseks.
Shutterstock
Каждый дом время от времени неплохо освежить. Расходы на обновление интерьера – выше среднего, поэтому Черная пятница и сопутствующие ей специальные предложения, несомненно, лучшее время для покупок. Мы подготовили обзор различных салонов интерьера и скидок, которые нельзя проспать на неделе Черной пятницы!

Softrend

Теряетесь, пытаясь мысленно комбинировать отдельные элементы интерьера из магазинов, журналов и интернета, чтобы создать единый дизайн своего дома? Приходите в салон интерьера Softrend на чашку хорошего кофе, почувствуйте себя как дома и ознакомьтесь с вдохновляющими и комплексными решениями!

В салонах Softrend вы можете опробовать удобные диваны и диваны-кровати, изготовленные мастерами вручную, и выбрать себе именно тот, который лучше всего подойдет вашему дому. Наши опытные специалисты будут рады проконсультировать вас по вопросам диванов и выбору тканей.

Помимо широкого выбора различной мебели в салонах Softrend вы найдете также ковры, светильники, настенные украшения и другие интерьерные аксессуары для своего дома, которые вместе составят изысканное целое.

Чтобы отметить неделю Черной пятницы, Softrend подготовил ограниченное количество товаров, популярных у своих клиентов, и по случаю Черной пятницы продает их особенно выгодно. Среди товаров Черной пятницы вы можете подобрать себе диван, диван-кровать и тумбу под телевизор Salu. Доставка товаров кампании быстрее быстрого – в течение нескольких дней.

Посетите просторные салоны Softrend в Таллинне – в Пирита, на Пярну мантеэ, в Рокка-аль-Маре или Тарту, а также заходите в э-магазин: www.softrend.ee.

Softrend
Пярну мнт., 139c, Taллинн, +372 5550 7270
Rocca Ärimaja, Палдиски мнт., 96, Taллинн, +372 609 648
Пирита теэ, 102, Taллинн, +372 660 6671
Техазе, 16, Tарту (E Kaubamaja, 1 этаж), +372 735 5049
info@softrend.ee



Vepsäläinen

Vepsäläinen родился в 1956 году в Финляндии, когда было создано первое мебельное предприятие. Теперь их салонов интерьера в крупнейших городах соседней страны уже почти 20 – от Хельсинки до Рованиеми.

И сегодня название Vepsäläinen уже знакомо и интересующимся дизайном в Эстонии. На протяжении почти десяти лет таллиннский салон интерьера Vepsäläinen предлагал много хорошего дизайна, свежие идеи и вдохновение каждому, кто создает свой дом или обновляет его.

Современный мир интерьера обеспечивает весьма широкий и контрастный выбор. Социальные медиа и журналы изобилуют стильно оформленными интерьерами, и это свидетельствует о том, насколько важен оформленный в спокойном темпе дом, который незаметно привносит баланс в вашу повседневную жизнь.

Салон интерьера Vepsäläinen предлагает мебель, светильники, ковры, а также детали интерьера от всемирно известных дизайнерских брендов. В салоне вы можете изучить все как самостоятельно, так и с помощью опытных консультантов по продажам, которые, зная каждый товар, помогут подобрать именно то, что вам нужно.

Кампания Черной пятницы Vepsäläinen продлится с 22 по 28 ноября, специальные предложения начиная с 22 ноября публикуются и на сайте салона. Среди товаров со скидкой – например, кресло Fritz Hansen Egg , комод Habitat Madeleine и светильники Fritz Hansen Orient. Крое того, множество предложений от других производителей! Посетите наш салон или закажите в э-магазине www.vepsalainen.ee

Vepsäläinen
Пярну мнт., 158/1, Taллинн
+372 600 9904
tallinn@vepsalainen.com



Nordin

Салон интерьера Nordini предлагает вдохновение, интересные решения и качественную продукцию северного дизайна, которая привносит стиль и уют в любой дом. Широкий ассортимент продукции включает в себя множество изделий из натуральных, прочных и неподвластных времени материалов, таких, например, как массив дерева, кожа и шерсть.

Nordin ценит натуральность, неподвластность времени и скандинавский дизайн. Так что в ассортименте Nordin продукция только от таких производителей качественной мебели, как Woodman, Torkelson, Flexlux, Casø, Skovby и Hammel. Например, Skovby создает мебель датского дизайна, в которой благодаря запатентованным решениям простота и чистые линии сочетаются с функциональностью. А Hammel объединяет традиции датского дизайна с современной философией дизайна, и в результате появляется гибкая и многофункциональная мебель для дома и для офиса. Ценя качество, бренды, продаваемые Nordin, создают продукцию на всю жизнь.

По случаю Черной пятницы в Nordin действует 25 % скидка на все заказы, представленные 26-29 ноября.

NordIn sisustus
Пярну мнт., 110, Taллинн, +372 658 0560
Tехазе, 16, Taрту, +372 733 3800
info@nordin.ee