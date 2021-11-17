Черная пятница! Обзор лучших предложений салонов интерьера

Softrend

Теряетесь, пытаясь мысленно комбинировать отдельные элементы интерьера из магазинов, журналов и интернета, чтобы создать единый дизайн своего дома? Приходите в салон интерьера Softrend на чашку хорошего кофе, почувствуйте себя как дома и ознакомьтесь с вдохновляющими и комплексными решениями!

В салонах Softrend вы можете опробовать удобные диваны и диваны-кровати, изготовленные мастерами вручную, и выбрать себе именно тот, который лучше всего подойдет вашему дому. Наши опытные специалисты будут рады проконсультировать вас по вопросам диванов и выбору тканей.

Помимо широкого выбора различной мебели в салонах Softrend вы найдете также ковры, светильники, настенные украшения и другие интерьерные аксессуары для своего дома, которые вместе составят изысканное целое.

Чтобы отметить неделю Черной пятницы, Softrend подготовил ограниченное количество товаров, популярных у своих клиентов, и по случаю Черной пятницы продает их особенно выгодно. Среди товаров Черной пятницы вы можете подобрать себе диван, диван-кровать и тумбу под телевизор Salu. Доставка товаров кампании быстрее быстрого – в течение нескольких дней.

Посетите просторные салоны Softrend в Таллинне – в Пирита, на Пярну мантеэ, в Рокка-аль-Маре или Тарту, а также заходите в э-магазин: www.softrend.ee.

Softrend

Пярну мнт., 139c, Taллинн, +372 5550 7270

Rocca Ärimaja, Палдиски мнт., 96, Taллинн, +372 609 648

Пирита теэ, 102, Taллинн, +372 660 6671

Техазе, 16, Tарту (E Kaubamaja, 1 этаж), +372 735 5049

info@softrend.ee









Vepsäläinen

Vepsäläinen родился в 1956 году в Финляндии, когда было создано первое мебельное предприятие. Теперь их салонов интерьера в крупнейших городах соседней страны уже почти 20 – от Хельсинки до Рованиеми.

И сегодня название Vepsäläinen уже знакомо и интересующимся дизайном в Эстонии. На протяжении почти десяти лет таллиннский салон интерьера Vepsäläinen предлагал много хорошего дизайна, свежие идеи и вдохновение каждому, кто создает свой дом или обновляет его.