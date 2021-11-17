Черная пятница! Обзор лучших предложений салонов интерьера
Softrend
Теряетесь, пытаясь мысленно комбинировать отдельные элементы интерьера из магазинов, журналов и интернета, чтобы создать единый дизайн своего дома? Приходите в салон интерьера Softrend на чашку хорошего кофе, почувствуйте себя как дома и ознакомьтесь с вдохновляющими и комплексными решениями!
В салонах Softrend вы можете опробовать удобные диваны и диваны-кровати, изготовленные мастерами вручную, и выбрать себе именно тот, который лучше всего подойдет вашему дому. Наши опытные специалисты будут рады проконсультировать вас по вопросам диванов и выбору тканей.
Помимо широкого выбора различной мебели в салонах Softrend вы найдете также ковры, светильники, настенные украшения и другие интерьерные аксессуары для своего дома, которые вместе составят изысканное целое.
Чтобы отметить неделю Черной пятницы, Softrend подготовил ограниченное количество товаров, популярных у своих клиентов, и по случаю Черной пятницы продает их особенно выгодно. Среди товаров Черной пятницы вы можете подобрать себе диван, диван-кровать и тумбу под телевизор Salu. Доставка товаров кампании быстрее быстрого – в течение нескольких дней.
Посетите просторные салоны Softrend в Таллинне – в Пирита, на Пярну мантеэ, в Рокка-аль-Маре или Тарту, а также заходите в э-магазин: www.softrend.ee.
Softrend
Пярну мнт., 139c, Taллинн, +372 5550 7270
Rocca Ärimaja, Палдиски мнт., 96, Taллинн, +372 609 648
Пирита теэ, 102, Taллинн, +372 660 6671
Техазе, 16, Tарту (E Kaubamaja, 1 этаж), +372 735 5049
info@softrend.ee
Vepsäläinen
Vepsäläinen родился в 1956 году в Финляндии, когда было создано первое мебельное предприятие. Теперь их салонов интерьера в крупнейших городах соседней страны уже почти 20 – от Хельсинки до Рованиеми.
И сегодня название Vepsäläinen уже знакомо и интересующимся дизайном в Эстонии. На протяжении почти десяти лет таллиннский салон интерьера Vepsäläinen предлагал много хорошего дизайна, свежие идеи и вдохновение каждому, кто создает свой дом или обновляет его.
Современный мир интерьера обеспечивает весьма широкий и контрастный выбор. Социальные медиа и журналы изобилуют стильно оформленными интерьерами, и это свидетельствует о том, насколько важен оформленный в спокойном темпе дом, который незаметно привносит баланс в вашу повседневную жизнь.
Салон интерьера Vepsäläinen предлагает мебель, светильники, ковры, а также детали интерьера от всемирно известных дизайнерских брендов. В салоне вы можете изучить все как самостоятельно, так и с помощью опытных консультантов по продажам, которые, зная каждый товар, помогут подобрать именно то, что вам нужно.
Кампания Черной пятницы Vepsäläinen продлится с 22 по 28 ноября, специальные предложения начиная с 22 ноября публикуются и на сайте салона. Среди товаров со скидкой – например, кресло Fritz Hansen Egg , комод Habitat Madeleine и светильники Fritz Hansen Orient. Крое того, множество предложений от других производителей! Посетите наш салон или закажите в э-магазине www.vepsalainen.ee
Vepsäläinen
Пярну мнт., 158/1, Taллинн
+372 600 9904
tallinn@vepsalainen.com
Nordin
Салон интерьера Nordini предлагает вдохновение, интересные решения и качественную продукцию северного дизайна, которая привносит стиль и уют в любой дом. Широкий ассортимент продукции включает в себя множество изделий из натуральных, прочных и неподвластных времени материалов, таких, например, как массив дерева, кожа и шерсть.
Nordin ценит натуральность, неподвластность времени и скандинавский дизайн. Так что в ассортименте Nordin продукция только от таких производителей качественной мебели, как Woodman, Torkelson, Flexlux, Casø, Skovby и Hammel. Например, Skovby создает мебель датского дизайна, в которой благодаря запатентованным решениям простота и чистые линии сочетаются с функциональностью. А Hammel объединяет традиции датского дизайна с современной философией дизайна, и в результате появляется гибкая и многофункциональная мебель для дома и для офиса. Ценя качество, бренды, продаваемые Nordin, создают продукцию на всю жизнь.
По случаю Черной пятницы в Nordin действует 25 % скидка на все заказы, представленные 26-29 ноября.
NordIn sisustus
Пярну мнт., 110, Taллинн, +372 658 0560
Tехазе, 16, Taрту, +372 733 3800
info@nordin.ee