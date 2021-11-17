С субботы изменится расписание поездов западного направления

”Отрезок между Пяэсклюла и Кейла в субботу будет закрыт, в связи с чем на данном отрезке нам придется обслуживать наших клиентов автобусами. Кроме остановок у железнодорожных станций автобусы будут делать дополнительные остановки в Сауэ (”Ноортекескус” и ”Рауна”) и в Кейла (”Луха”). Так как автобусы едут медленнее поездов, все расписание от Пяэскюла до Кейла, Турба, Палдиски и Клоогаранна будет изменено. Между Таллинном и Пяэсклюла изменений не будет, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — Железная дорога в этом месте будет ремонтироваться лишь один день, и с воскресенья поезда снова будут ходить по обычному графику”.

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно. Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, сообщите нам о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае мы сможем организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.

Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.

Elron советует покупать проездные билеты заранее в Интернете, так как в таком случае одноразовый билет будет стоить на 15% дешевле. Во время нахождения в поезде мы просим пассажиров отдавать предпочтение бесконтактным платежам и по возможности избегать расчетов наличными. Кроме того, напоминаем, что как и во всех других видах транспорта, в поездах и заменяющих автобусах все лица возрастом старше 12 лет должны носить маску.