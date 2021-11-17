Владимир Воскобойников: Россия против Хорватии напоминала сборную Эстонии 3-4-летней давности

Воскобойников отметил, что в стыковых матчах нет слабых соперников, сейчас все умеют играть в футбол . Россия всегда славилась своим духом и борьбой. Тактически они, как правило, никого не обыгрывали. В отдельных играх они могли выиграть, но это исключение из правил.

Бывший игрок сборной Эстонии прокомментировал высказывание Карпина в СМИ, что он не знает, как подготовить игроков психологически к стыковым играм и поэтому может уйти с поста главного тренера. По мнению Воскобойникова это хитрый ход, тем самым Карпин дает понять игрокам, что если они за него, то должны пройти этот путь вместе и до конца.

"В той игре было ощущение, что все пропало, но все подсознательно понимали, что время отыграться еще есть. Владимир вспоминал слова Карпина: "спросите у любого футболиста, вы боитесь? Нет, вы готовы, да", в итоге игрок выходит на поле и все совсем иначе", - считает нападающий.

В карьере Владимира было много таких моментов, когда нужен был определенный результат. Он вспомнил игру чемпионата Эстонии, когда в 2016 году " Инфонет " проводил золотой матч против " Нымме Калью ". Для победы в чемпионате нужна была только победа. После первого тайма "Инфонет" проигрывал 0:1, но в итоге вырвал победу 2:1.

Можно сказать, что игроки — профессионалы. Все равно подсознательно очень тяжело выходить на поле, зная о том, что тебя устраивает ничья. По мнению Владимира, сборной России было бы проще играть, пропусти они в самом начале матча. России пришлось бы менять акцент, схему и рисунок игры. Психологически всегда тяжело играть, когда тебя устраивает только ничья", - сказал Воскобойников.

Разговор начали с игры сборной России в Сплите . Владимир отметил, что в борьбе российским игрокам не откажешь. "Конечно, хотелось, чтобы Россия сыграла вничью. Выход на ЧМ с первого места был бы изюминкой Карпина в качестве тренера сборной. Все бы заговорили о том, что сборная обновилась, игроки борются и Карпин молодец. В итоге все рухнуло, и появляются комментарии, "а подходит ли нам этот тренер?". Сборной России до игры в Сплите прилично везло. Да, можно сказать, что везет тому, кто везет. Но на одном везении далеко не уедешь.

Поговорили и об ужасных условиях, при которых играли сборные России и Хорватии в Сплите. Владимир вспомнил, как он столкнулся с похожей ситуацией. Он тогда только начинал играть в Китае. Игра проходила в тропическом городе Шэньчжэнь. Погода была теплая, и шел сильный дождик. Когда они выходили к полю, вода была по щиколотку. Игра в итоге состоялась, но вообще не было места, где мяч мог просто катиться. Момент был, когда игрок пробил по воротам и мяч пролетел мимо вратаря, но застрял в луже. Игра закончилась вничью 0:0.

Поговорили и о выступлении сборной Эстонии. Воскобойников сказал, что во время игры сборной он почувствовал уверенность у игроков. Команда стала чаще забивать, против сборной Беларуси и вовсе играла с позиции силы. За такой сборной очень приятно наблюдать. Например, игра России против Хорватии ему напоминала игру сборной Эстонии года 3-4 назад. Сейчас сборная Эстонии показывает зубы, но все решают кадры и форма игроков в данный момент. Бывший нападающий сборной Эстонии отметил Рауна Саппинена и снимает перед ним шляпу. Саппинен как рабочая лошадка, он и забивает и передачи раздает и где надо прет как танк. Он проделывает огромный объем работы и в клубе и в сборной. В нашей сборной много талантливых ребят, которые играют в Эстонии и за ее пределами. Когда ты приезжаешь в сборную из другой страны, то у тебя и мотивация больше. Процитировал известного специалиста Гуса Хиддинка: "сила кроется в футболках ". Сейчас много времени уделяется психологии игроков. Например "Флора" и сборная Эстонии ищут подход, как психологически влиять на игроков, как их настраивать.

Говоря о местных специалистах, которые не добивались успеха в сборной Эстонии, Владимир привел в пример клубного тренера Рогича. Для иностранных тренеров очень важен результат, им тут не жить. Они полностью погружаются в процесс и делают акцент на любых мелочах, у них тут нет особо друзей.

Воскобойников порассуждал о раннем отъезде молодых игроков за границу. Многие говорят, что это хорошо, но есть примеры, когда игрок не успевает раскрыться на родине. Приезжают за границу и просто занимают чужое место. Нужно не просто числиться в команде, а понимать, куда ты идешь, на какой позиции готов играть и кого они в тебе видят.

Владимир следит за Максимом Паскочим из "Тоттенхема" и Карлом Якобом Хейном из "Арсенала". Возможно, они там мало играют, и он думает, что в сборной им надо давать играть больше. "Мы не должны потерять талантливых молодых ребят. Игра за границей это огромный труд и большая ответственность, никто тебя там с простертыми объятиями не ждет и нужно постоянно доказывать свой статус игрой. Конкуренция большая везде", - говорит экс-форвард сборной.

Обсудили и выход "Флоры" в еврокубки. "Безусловно, это повышает интерес и к стране, и к футболу. Людям интереснее пойти на матчи Лиги конференции, чем на матч чемпионата Эстонии, сразу повышается зрелищность. Все это повысит футбольную культуру в стране и как-то замотивирует молодых ребят", - подытожил Воскобойников.