Украинский легионер: этнические эстонцы не спешат заниматься хоккеем, в секции идут дети русскоязычных

— Уровень эстонского чемпионата вас удовлетворяет?

— Он, конечно, не такой, как в нынешнем чемпионате Украины, но в целом меня он устраивает. В Эстонии есть несколько команд, чей уровень растет благодаря присутствию легионеров из Латвии, Украины или России. Рядом с ними растут местные хоккеисты. Хотя в целом этнические эстонцы почему-то не очень спешат заниматься хоккеем. В основном, секции пополняют дети русскоязычных.

— Язык общения в ”Вялке”, кажется, исключительно русский?

— В основном, да. У нас много легионеров. И местные ребята в основном русскоязычные. Я эстонского сам практически не знаю. Изучить можно, но когда люди не знают русского, меня спасает английский. Вся молодежь там свободно владеет английским.

— Бытовыми условиями в Тарту довольны?

— Да. Клуб предоставил жилье, никаких проблем нет. Тарту — небольшой город. После Киева, суеты большого города, постоянных пробок, там уютно и комфортно. В любую точку города можно быстро дойти пешком, а на машине — вообще пять-семь минут. Самое дальнее расстояние — 15 минут. В Киеве этого времени иногда не хватает, чтобы выехать со двора.

— В Эстонию вы приехали в статусе трехкратного чемпиона Турции. Турецкий хоккей — нечто гораздо более экзотичное.

— Турецкий чемпионат не стоит с эстонским даже рядом. Так, экзотика. Просто в тот момент появилась возможность поехать, чтобы зарабатывать деньги. Это тогда, когда в нашей стране началась революция и национальный чемпионат по хоккею приостановили. Чтобы не сидеть без дела, решил принять предложение поехать в Турцию. Сначала говорилось о полугодовом сотрудничестве. Президент клуба Zeytinburnu Belediye хотел сделать команду впервые в истории чемпионом. Я поехал туда с Олегом Задоенко. Кроме того, там еще были ребята из Германии.