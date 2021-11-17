Украинский легионер: этнические эстонцы не спешат заниматься хоккеем, в секции идут дети русскоязычных
— Уровень эстонского чемпионата вас удовлетворяет?
— Он, конечно, не такой, как в нынешнем чемпионате Украины, но в целом меня он устраивает. В Эстонии есть несколько команд, чей уровень растет благодаря присутствию легионеров из Латвии, Украины или России. Рядом с ними растут местные хоккеисты. Хотя в целом этнические эстонцы почему-то не очень спешат заниматься хоккеем. В основном, секции пополняют дети русскоязычных.
— Язык общения в ”Вялке”, кажется, исключительно русский?
— В основном, да. У нас много легионеров. И местные ребята в основном русскоязычные. Я эстонского сам практически не знаю. Изучить можно, но когда люди не знают русского, меня спасает английский. Вся молодежь там свободно владеет английским.
— Бытовыми условиями в Тарту довольны?
— Да. Клуб предоставил жилье, никаких проблем нет. Тарту — небольшой город. После Киева, суеты большого города, постоянных пробок, там уютно и комфортно. В любую точку города можно быстро дойти пешком, а на машине — вообще пять-семь минут. Самое дальнее расстояние — 15 минут. В Киеве этого времени иногда не хватает, чтобы выехать со двора.
— В Эстонию вы приехали в статусе трехкратного чемпиона Турции. Турецкий хоккей — нечто гораздо более экзотичное.
— Турецкий чемпионат не стоит с эстонским даже рядом. Так, экзотика. Просто в тот момент появилась возможность поехать, чтобы зарабатывать деньги. Это тогда, когда в нашей стране началась революция и национальный чемпионат по хоккею приостановили. Чтобы не сидеть без дела, решил принять предложение поехать в Турцию. Сначала говорилось о полугодовом сотрудничестве. Президент клуба Zeytinburnu Belediye хотел сделать команду впервые в истории чемпионом. Я поехал туда с Олегом Задоенко. Кроме того, там еще были ребята из Германии.
Мы стали первыми, и после этого владелец клуба предложил улучшенные условия. Команда постепенно становилась профессиональной. Если до нас зарплату получали только иностранные хоккеисты Zeytinburnu Belediye, то со следующего сезона оплачивали также работу местных игроков, клуб впервые в истории участвовал в Континентальном кубке. Через год клуб решил строить собственную арену, мы ездили на встречу с министром спорта Турции, где проект строительства утвердили. Сейчас стадион, рассчитанный на 5000 зрительских мест стоимостью 22 миллиона долларов, вроде почти достроен. Он полностью будет принадлежать клубу, а мы играли на арене, которая является собственностью города. При этом Zeytinburnu Belediye сейчас уже не является сильнейшей в Турции. Два последних национальных чемпионата они проиграли. Турецкий хоккей развивается.
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