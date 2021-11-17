17.11.2021, 14:50
Лийметс: Лукашенко назвал условия прекращения миграционного кризиса
Foto: Tiit Blaat
В обмен на прекращение миграционного кризиса Александр Лукашенко хочет снятия санкций с Беларуси и признания его законно избранным главой государства, сообщила в студии "Актуальной камеры" министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Лийметс сообщила об имеющейся у министерства информации, согласно которой из телефонного разговора Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель следует, что Лукашенко не хочет введения санкций со стороны Евросоюза, пишет ERR.
”Он хочет, чтобы санкции были сняты, а его признали, чтобы он мог продолжить как президент”, — отметила Лийметс и добавила, что ЕС должен соблюсти недавние договоренности и ввести новые санкции против Беларуси.
”С нашей точки зрения важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и воздействовал на Беларусь через конкретные действия. Чтобы новые санкции, о которых была достигнута договоренность, были реализованы в скорейшем порядке”, — сказала Лийметс.