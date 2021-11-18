Бустерная доза вакцины от Covid-19: кому и когда она необходима

COVID-19 vaktsineerimine Tartus Foto: Argo Ingver

Специалист в сфере эпидемиологической и медицинской статистики из Латвии Лилиана Цивьяне полушутя-полусерьезно говорит о том, что скоро ей придется сидеть дома и просить кого-то оставить под дверью еду. После ознакомления с новыми исследованиями о снижении эффективности вакцины она подсчитывает, сколько прошло времени после введения второй дозы – достаточно много, чтобы уже не чувствовать себя защищенной от вируса. Когда весной всем желающим делали вакцину AstraZeneca, Цивьяне стояла в живой очереди. Большая часть людей, решившихся тогда на прививку, не находились в группе риска, но тем не менее они использовали первую возможность сделать прививку.