Новый печальный рекорд: за сутки в Латвии умерли 79 человек с коронавирусом

Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (шесть человек), 60-69 лет (18 человек), 70-79 лет (15 человек), 80-89 лет (30 человек), 90-99 лет (три человека), 99-109 лет (два человека). Из них — 69 не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 10 были вакцинированы.