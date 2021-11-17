ВИДЕО | Тесть футболиста Кокорина напал на человека

Конфликт случился в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Матвеев прибыл к воротам собственного коттеджа. Его догнал автомобиль Genesis, откуда вышел Валитов. Сперва мужчина ударил по машине Матвеева, после чего напал на главу IT-компании.

Пострадавший уже обратился в правоохранительные органы. Матвеев считает, что нападавший находился под воздействием наркотических веществ. Местные жители утверждают, что Валитов не раз демонстрировал агрессивное поведение. В частности, он нападал на рабочих с арматурой в руках.

Напомним, в октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист «Ростова» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года.