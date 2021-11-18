Сравнение зарплат: где политики зарабатывают больше — в Эстонии, Латвии или Финляндии?
Через два года в Латвии поднимутся зарплаты у президента, премьер-министра, депутатов Сейма. В Эстонии каждую весну также происходит индексация зарплат государственных служащих. В среднем политики получают больше на 1,6% в год.
В этом списке указаны зарплаты без вычета налогов. Данные из Латвии — учитывая прибавку к 2023 году. В Финляндии зарплата чиновника может зависеть от стажа. Вдобавок у слуг народа есть различные компенсации: за транспорт, перелеты, встречи.
Президент
Эстония: 6 768,35 евро в месяц
Латвия: 7 607 евро в месяц
Финляндия: 10 500 евро в месяц
Премьер-министр
Эстония: 6 768,35 евро в месяц
Латвия: 7 607 евро в месяц
Финляндия: 14 842 евро в месяц
Министр
Эстония: 5753,1 евро в месяц
Латвия: 6 700 евро в месяц
Финляндия: 10 147 евро в месяц
Председатель парламента
Эстония: 6 768,35 евро в месяц
Латвия: 7 607 евро в месяц
Финляндия: 13 390 евро в месяц
Депутат парламента
Эстония: 4 399,4 евро в месяц
Латвия: 3 800 евро в месяц
Финляндия: 6 335 евро в месяц