Новости Эстонии
18.11.2021, 07:07

Сравнение зарплат: где политики зарабатывают больше — в Эстонии, Латвии или Финляндии?

 
Foto: Taavi Sepp
В 2023 году в Латвии поднимут зарплату государственным служащим почти на 40%, такое решение принял вчера местный парламент. RusDelfi решил сравнить зарплаты высокопоставленных политиков в Эстонии, Латвии и Финляндии.

Через два года в Латвии поднимутся зарплаты у президента, премьер-министра, депутатов Сейма. В Эстонии каждую весну также происходит индексация зарплат государственных служащих. В среднем политики получают больше на 1,6% в год.

В этом списке указаны зарплаты без вычета налогов. Данные из Латвии — учитывая прибавку к 2023 году. В Финляндии зарплата чиновника может зависеть от стажа. Вдобавок у слуг народа есть различные компенсации: за транспорт, перелеты, встречи.

Президент


Эстония: 6 768,35 евро в месяц

Латвия: 7 607 евро в месяц

Финляндия: 10 500 евро в месяц

Премьер-министр


Эстония: 6 768,35 евро в месяц

Латвия: 7 607 евро в месяц

Финляндия: 14 842 евро в месяц

Министр


Эстония: 5753,1 евро в месяц

Латвия: 6 700 евро в месяц

Финляндия: 10 147 евро в месяц

Председатель парламента


Эстония: 6 768,35 евро в месяц

Латвия: 7 607 евро в месяц

Финляндия: 13 390 евро в месяц

Депутат парламента


Эстония: 4 399,4 евро в месяц

Латвия: 3 800 евро в месяц

Финляндия: 6 335 евро в месяц

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