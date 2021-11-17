Для укрепления границы на нескольких участках будут установлены временные заграждения

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подчеркнул, что уровень опасности на границах Эстонии не изменился и непосредственного риска усиления миграционного давления сейчас нет.

"События в Польше, Литве и Латвии требуют укрепления пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому Департамент полиции и погранохраны представил правительству предложение ускорить строительство границы. Во время дополнительного учебного сбора "Okas" решением правительства мы сможем укрепить границу временными заграждениями, которые будут установлены на нескольких участках границы", — сказал Вахер.

По словам Вахера, установление проволочных заграждений для обеспечения безопасности границы является временным решением. „Мы продолжим строительство государственной границы в ускоренном темпе, так как это крайне важно для предотвращения массовой миграции. По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны будет использоваться годами, и для превенции и пресечения этого нужны не только физические заграждения, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга", — сказал он.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, из проекта строительства государственной границы сейчас в работе 63 км границы, из которых на данный момент задерживающее ограждение уже построено примерно на 25 километрах.

"Временные заграждения, которые будут установлены в ходе дополнительного учебного сбора, позволят физически закрыть места, в которых выше вероятность незаконного пересечения границы и где сейчас отсутствует пограничная инфраструктура", — отметил Яани.

Временные заграждения будут установлены на участках с более высокой вероятностью незаконного пересечения границы, например, в местах, которые организованная преступность раньше использовала для незаконной миграции либо в которых природная среда способствует незаконному пересечению границы.