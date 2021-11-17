Для укрепления границы на нескольких участках будут установлены временные заграждения(3)
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подчеркнул, что уровень опасности на границах Эстонии не изменился и непосредственного риска усиления миграционного давления сейчас нет.
"События в Польше, Литве и Латвии требуют укрепления пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому Департамент полиции и погранохраны представил правительству предложение ускорить строительство границы. Во время дополнительного учебного сбора "Okas" решением правительства мы сможем укрепить границу временными заграждениями, которые будут установлены на нескольких участках границы", — сказал Вахер.
По словам Вахера, установление проволочных заграждений для обеспечения безопасности границы является временным решением. „Мы продолжим строительство государственной границы в ускоренном темпе, так как это крайне важно для предотвращения массовой миграции. По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны будет использоваться годами, и для превенции и пресечения этого нужны не только физические заграждения, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга", — сказал он.
По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, из проекта строительства государственной границы сейчас в работе 63 км границы, из которых на данный момент задерживающее ограждение уже построено примерно на 25 километрах.
"Временные заграждения, которые будут установлены в ходе дополнительного учебного сбора, позволят физически закрыть места, в которых выше вероятность незаконного пересечения границы и где сейчас отсутствует пограничная инфраструктура", — отметил Яани.
Временные заграждения будут установлены на участках с более высокой вероятностью незаконного пересечения границы, например, в местах, которые организованная преступность раньше использовала для незаконной миграции либо в которых природная среда способствует незаконному пересечению границы.
При выборе мест Департамент полиции и погранохраны учел план строительства следующих этапов восточной границы. Заграждения будут установлены на участках, на которые в течение ближайших двух лет не запланировано активное строительство.
Для этого используется применяемая в армии режущая проволока, общая длина которой примерно 120 км, проволока будет установлена в три слоя. Таким образом можно установить заграждения общей протяженностью до 40 км, фокус будет на наземной границе.
Временное заграждение будет установлено на участках границы во время запланированного силами обороны дополнительного учебного сбора и при поддержке резервистов. Целью дополнительного учебного сбора "Okas 2021" является проверка боевой готовности, в ходе которого будет проверено действие командной цепочки от принятия Правительством Республики решений до сбора резервистов структур быстрого реагирования. Также в ходе учений будет также оттачиваться сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны, в ходе чего будет установлено временное заграждение на границе.