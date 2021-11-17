ВИДЕО | Расслабляться нельзя, ковид-паспорта останутся до конца пандемии, отмены ограничений ждать не стоит

Генеральный директор ECDC доктор Андреа Аммон, министр Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма дали совместную пресс-конференцию в общем здании министерств.

Доктор Аммон начала с того, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний следит за ситуацией в Европе очень тщательно. Ситуация, которую мы наблюдаем, очень серьезная. Нынешний вирус очень заразный, нам необходим более высокий уровень вакцинации, чем предполагалось ранее. Исследования показывают, что используемые сейчас вакцины очень хорошо защищают от тяжелого течения болезни и смерти.

По словам Аммон, необходимо вакцинировать тех людей, которые еще не вакцнировались, и сделать нужно это именно сейчас. ”Зима на подходе, у нас будет больше вирусов, не только коронавирус, например, грипп”, — отметила доктор.

”Будем надеяться, что нынешний спад будет постоянным, но мы должны быть готовы к тому, что это временное явление”, — сказал в свою очередь Кийк. Мы никогда не знаем, где и когда может начаться новая пандемия, поэтому международное сотрудничество очень важно. Чтобы спад продолжился, необходимо по-прежнему следовать требованиям и вакцинироваться, расслабляться нельзя ни в коем случае.

”Правительство не будет смягчать ограничения. Ковид-паспорта останутся до конца пандемии. Эти меры нужны для того, чтобы общество оставалось открытым. Необходимость представлять справку и необходимость вакцинации никуда не делась”, — заявил министр. Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что сейчас ограничения действуют до 10 января и, скорее всего, они будут продлены. Масштабной отмены ограничений ждать не стоит. Если что и может быть пересмотрено, так это ограничения, связанные со временем.