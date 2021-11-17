17.11.2021, 10:54
ПРЯМО СЕЙЧАС | Публичное обращение министра: Тынис Мёльдер уходит в отставку(4)
Сегодня в 11 часов министр окружающей среды Тынис Мёльдер выступит с публичным обращением, в котором объявит о своей отставке.
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Первым взял слово председатель центристов Юри Ратас. Он сказал, что в политике иногда приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Ратас сказал, что на прошлой неделе у него с Тынисом Мёльдером состоялся очень серьезный разговор, в ходе которого министр сообщил, что по личным причинам и семейным обстоятельствам должен уйти со своего поста.
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