ПРЯМО СЕЙЧАС | Публичное обращение министра: Тынис Мёльдер уходит в отставку

Первым взял слово председатель центристов Юри Ратас. Он сказал, что в политике иногда приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Ратас сказал, что на прошлой неделе у него с Тынисом Мёльдером состоялся очень серьезный разговор, в ходе которого министр сообщил, что по личным причинам и семейным обстоятельствам должен уйти со своего поста.