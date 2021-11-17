Новости Эстонии
17.11.2021, 10:54

ПРЯМО СЕЙЧАС | Публичное обращение министра: Тынис Мёльдер уходит в отставку

 (4)
Сегодня в 11 часов министр окружающей среды Тынис Мёльдер выступит с публичным обращением, в котором объявит о своей отставке.

Смотрите прямое включение!

Первым взял слово председатель центристов Юри Ратас. Он сказал, что в политике иногда приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Ратас сказал, что на прошлой неделе у него с Тынисом Мёльдером состоялся очень серьезный разговор, в ходе которого министр сообщил, что по личным причинам и семейным обстоятельствам должен уйти со своего поста.

Новость дополняется.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)