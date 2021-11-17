Правительство вызывает резервистов на внезапные учения "Шип-2021"

Резервисты указанных подразделений обязаны незамедлительно явиться к приписанному им месту сбора.

Уточнить свой статус и причастность к списку вызываемых на сборы резервистов возможно через регистр военнообязанных по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee.

Резервисты 17-го инженерного батальона и 191-й роты разведки могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.

Резервисты 27-го инженерного батальона и 291-й роты разведки могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 5010 и адресу электронной почты S1.2JVBR@mil.ee.

Мобилизационные учения ”Шип-2021” (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от распоряжения правительства республики и до сбора резервистов, входящих в структуру сил быстрого реагирования. Учения вооруженных сил будут проходить при взаимодействии с Департаментом полиции и погранохраны, в частности, резервисты помогут правоохранителям укрепить пограничные сооружения.

Мобилизационные учения проводятся с целью тренировки, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Силы обороны отвечают за обеспечение готовности государства к любым кризисным ситуациям. Повседневная защита Эстонии — прямая обязанность вооруженных сил, которая в том числе требует проведения учений. Эстонская модель государственной обороны опирается на резервистов — она подтвердила свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не является данностью, поэтому Эстония проводит регулярные учения с целью поддержания и развития потенциала и оперативности частей резерва.

О проведении других малых и крупных учений (например, маневры ”Еж” и ”Весенний шторм”) Сил обороны резервисты узнают заведомо, за 120 дней до их начала.