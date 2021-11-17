Департамент здоровья закрыл спортклуб Sparta до исполнения требований

Заместитель руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Калле Китсинг пояснил, что ранее Департамент здоровья запретил на две недели деятельность клуба Sparta, но выяснилось, что клуб не подчинился распоряжению, переквалифицировав своих клиентов в ”членов спортивного общества” и продолжая оказывать им услугу.

По словам Китсинга, подобные действия могут привести к уголовному производству и штрафу в размере 4000-16 000 000 евро.

В начале этой недели департамент снова запретил клубу коммерческую деятельность. Запрет действует до той поры, пока клуб не внедрит план по защите здоровья посетителей и не приступит к его исполнению.

Ранее мы писали, что клуб Sparta, которому Департамент здоровья на две недели запретил вести коммерческую деятельность, жонглирует названиями. Если коротко, то все действующие и будущие клиенты оформляются как члены-любители спортивного общества Sparta MTÜ. Журналист побывал в клубе и за 30 евро получил титул члена-любителя, на что ушло менее 10 минут.

Директор по развитию Sparta Прийт Каяри сказал тогда, что в случае с НКО членский взнос не рассматривается как экономическая деятельность, поэтому они ничего не нарушают.