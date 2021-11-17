Врач: в Эстонии тема продажи органов неактуальна
Насколько тяжело стать донором органов?
Это легко и быстро. Для этого достаточно зайти в digilugu.ee, там заполнить tähtavaldus (заявление — RusDelfi), отметив "Да" или "Нет", хотите или не хотите быть донором органов в случае смерти мозга.
Смерть мозга — полное и необратимое угасание всех функций мозга в результате патологии. Это может быть травма мозга, кровоизлияние в мозг, большой инфаркт мозга, гибель мозга после позднего и длительного оживления. Я сразу уточню, что констатация смерти мозга — это констатация смерти человека.
Заполнив заявление о донорстве мы облегчим жизнь своим близким, которые будут принимать решение за нас. Очень важно заполнить это заявление. Быть донором — быть готовым помочь другим людям.
Человек подписал заявление, что он согласен быть донором. Что происходит после констатации смерти мозга?
У многих есть страх, что после оформления заявления человека не будут лечить. Это исключено абсолютно. Мы занимаемся больными до последнего, до последней надежды. Когда мы понимаем, что больному мы помочь не можем, только тогда мы начинаем думать о донорстве органонов.
Если заявление оформлено, то понимаем, что он согласен быть донором. Если не заполнено, то начинаем общаться с родственниками. Был ли человек за или против, обсуждали ли они эту тему. Если неизвестно, то выясняем, что он мог думать об этом, хотел бы он помочь таким образом другим людям. Каждый третий случай доказывает, что человек был против. Двое из трех не против помочь. Конечно, большая часть за. К сожалению, у родственников отсутствует информация: что их член семьи думал об этом.
Вы советуете как минимум обсудить тему донорства с родственниками?
Обязательно. Не надо бояться этой темы. Люди суеверны, они не хотят заранее это обсуждать. Но никто из нас не защищен от несчастья. Вероятность гибели от смерти мозга намного ниже потребности трансплантации.
В нашей больнице несколько лет назад лежала 17-летняя девушка. У нее были проблемы с мозгом. После констатации гибели больной, мы спросили у родственников, была ли она за или против быть донором. Первая реакция мамы — категоричное нет. Но у нее был друг, который сказал, что они эту тему обсуждали. И она сказала, что если с ней что-то случится, она за то, чтобы ее органы пересадили. Сердце, легкие, печень, почки были пересажены нуждающимся. Один донор может спасти жизнь или значительно улучшить качество жизни восьми людям. Это еще не говоря о пересадки тканей. Помимо органов берется кожа, сосуды, кости, роговица. Это дополнительная помощь.
Как бюрократически происходит процесс трансплантации? Есть определенная очередь?
Мы берем все анализы, поддерживаем функционирование всех органов. Искусственная вентиляция легких, медикаментозное поддержание сердечной деятельности, контроль печени, почек. В то же время мы информируем тартуских коллег о том, что у нас есть потенциальный донор органов. Мы отправляем всю необходимую информацию: группа крови, возраст, размеры, сопутствующие заболевания. Они выясняют, кому из листа ожидания может подойти тот или иной орган. Если нет подходящих людей в Эстонии, то они передают информацию в европейскую организацию Scandiatransplant. При необходимости органы могут привозить сюда, также из Эстонии в другие страны, которые входят в эту организацию: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция.
Какие органы необходимы чаще всего?
Необходимы все органы. В листе ожидания стоит более 30 человек, которые ждут пересадки почек. Шесть человек ждут пересадку сердца, пять человек пересадку легких. Это очень много, потому что сложно найти подходящий орган.
В Эстонии не трансплантируют сердце?
Да. В Эстонии осуществляется пересадка почек, печени, поджелудочной железы, легких. Жителям Эстонии пересадка сердца осуществляется в Финляндии, в больнице Хельсинки. У нас налажено плодотворное сотрудничество с финскими коллегами. В Эстонии не так много пациентов, опыт играет большое значение. Может, в будущем к этой теме вернутся, но сейчас хорошее сотрудничество с Хельсинки.
Можно ли стать донором органов живому человеку? Знаете, есть выражение: продал почку, чтобы купить автомобиль.
Без одной почки можно жить, если вторая почка в хорошем состоянии. Она принимает на себя функцию другой почки. Но всегда есть риск заболеваний, травм, когда одна почка может не справиться. В Эстонии тема продажи органов неактуальна, здесь этого нет. Живой человек может быть донором органов, в основном почки или печени. Передача органов осуществляется бескорыстно, как правило, при родственных связях с пациентом. Такие ситуации бывают, но таких случаев немного.