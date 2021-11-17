Врач: в Эстонии тема продажи органов неактуальна

Насколько тяжело стать донором органов?

Это легко и быстро. Для этого достаточно зайти в digilugu.ee, там заполнить tähtavaldus (заявление — RusDelfi), отметив "Да" или "Нет", хотите или не хотите быть донором органов в случае смерти мозга.

Смерть мозга — полное и необратимое угасание всех функций мозга в результате патологии. Это может быть травма мозга, кровоизлияние в мозг, большой инфаркт мозга, гибель мозга после позднего и длительного оживления. Я сразу уточню, что констатация смерти мозга — это констатация смерти человека.

Заполнив заявление о донорстве мы облегчим жизнь своим близким, которые будут принимать решение за нас. Очень важно заполнить это заявление. Быть донором — быть готовым помочь другим людям.

Человек подписал заявление, что он согласен быть донором. Что происходит после констатации смерти мозга?

У многих есть страх, что после оформления заявления человека не будут лечить. Это исключено абсолютно. Мы занимаемся больными до последнего, до последней надежды. Когда мы понимаем, что больному мы помочь не можем, только тогда мы начинаем думать о донорстве органонов.

Если заявление оформлено, то понимаем, что он согласен быть донором. Если не заполнено, то начинаем общаться с родственниками. Был ли человек за или против, обсуждали ли они эту тему. Если неизвестно, то выясняем, что он мог думать об этом, хотел бы он помочь таким образом другим людям. Каждый третий случай доказывает, что человек был против. Двое из трех не против помочь. Конечно, большая часть за. К сожалению, у родственников отсутствует информация: что их член семьи думал об этом.

Вы советуете как минимум обсудить тему донорства с родственниками?

Обязательно. Не надо бояться этой темы. Люди суеверны, они не хотят заранее это обсуждать. Но никто из нас не защищен от несчастья. Вероятность гибели от смерти мозга намного ниже потребности трансплантации.