За сутки в Эстонии выявлено 1023 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 17 ноября в больнице находятся 489 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 387 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 287, или 74,2%, не вакцинированы и 100, или 25,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 43 новых истории болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 56-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летняя женщина, 72-летний мужчина, 83-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 7 766 результатов теста, из которых 1 023 оказались положительными. Из получивших положительный тест 677 не были вакцинированы и 346 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 356 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 999. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 124 796 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,4%.

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